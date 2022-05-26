عرض ومناقشة «من وإلى مير» ضمن فعاليات أيام القاهرة السينمائية.. اليوم

تواصل أيام القاهرة السينمائية فعالياتها، لليوم الثاني على التوالي؛ إذ يعرض في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم، العرض الأول للفيلم الوثائقي «من وإلى مير»، للمخرجة ماجي مرجان.

ويلي عرض الفيلم في سينما «زاوية» بوسط البلد، جلسة نقاشية يديرها المخرج بسام مرتضى بعد العرض، وخصصت إدارة البرنامج عرض ثان له يوم الاثنين المقبل.

وتذهب المخرجة ماجي مرجان، في فيلمها «من وإلى مير»، إلى قرية «مير» في محافظة أسيوط، التي ولد فيها أجدادها، المكان الذي تركوه، لكن ظلوا مرتبطين به، لكن حينما تزورها حاليا تكتشف مكان يريد أغلب سكانه أن يهجروه، وحصلت المخرجة على جائزة أفضل فيلم يشجع عمل المرأة من الدورة السابقة لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة.

13 فيلما بالنسخة الخامسة من «أيام القاهرة» السينمائية

ويأتي الفيلم ضمن مجموعة كبيرة من الأفلام التي تصل إلى 13 من مختلف أنحاء الوطن العربي، والتي حصدت عددا من الجوائز، بعد مشاركتها في المهرجانات والفعاليات السينمائية على مدار عام 2021، من بينها الفيلم الوثائقي «من القاهرة» للمخرجة هالة جلال، الذي حصل على جائزة أفضل فيلم غير روائي في مسابقة آفاق السينما العربية، بالدورة السابقة من مهرجان القاهرة السينمائي، ضمن فعاليات البرنامج المستمرة حتى 21 يونيو المقبل.

كيف تعيش امرأة وحيدة فى القاهرة؟

ويطرح فيلم «من القاهرة» سؤال كيف تعيش امرأة وحيدة فى القاهرة؟، يعرض اختيارات الشخصيات والتحديات التي تواجه النساء في مدينة متجهمة قاسية الخوف الذي يسيطر على قلوب نساء القاهرة لم يمنع اختياراتها الشجاعة والطموحة، لم يختف الخوف لكنه صاحبها في الطريق.

ويعرض الفيلم مرتين ضمن برنامج أيام القاهرة السينمائية، الأولى يوم الثلاثاء الموافق 14 يونيو، والأخرى الأحد 19 من الشهر ذاته.