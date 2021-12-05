«من القاهرة» يفوز بجائزة أحسن فيلم غير روائي بـ آفاق السينما

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، خلال حفل ختام دورته الـ 43، الذي انطلق قبل قليل، بدار الأوبرا المصرية، عن فوز الفيلم الوثائقي «من القاهرة»، بجائزة أحسن فيلم غير روائي ضمن مسابقة آفاق السينما العربية.

مدة الفيلم 64 دقيقة ومن إخراج هالة جلال

فيلم «من القاهرة» عرض لأول مرة عالميا، ضمن فعاليات المهرجان، وهو من إخراج هالة جلال، وإنتاج مصر، ومدته 64 دقيقة.

تدور أحداث الفيلم في القاهرة هنا والآن، في محاولة لأن تسكت خوفها الخاص من المدينة، تتبع المخرجة فتاتين تعيشان في العاصمة الملوثة بالقسوة والنفور والتحرش، والاستعداد لقبول المرأة فقط في وضع المفعول به.

شارك في لجنة تحكيم آفاق السينما العربية، الممثلة والكاتبة والمخرجة السعودية فاطمة البنوي، المخرج اللبناني هادي زكّاك، المخرج والكاتب المصري تامر محسن.

تمنح لجنة تحكيم آفاق السينما العربية للأفلام الطويلة الجوائز الآتية: جائزة سعد الدين وهبة لأحسن فيلم عربي، وتمنح للمخرج، جائزة أبو سيف (جائزة لجنة التحكيم الخاصة)، جائزة أحسن فيلم غير روائي، جائزة أحسن أداء تمثيلي.

شهد مهرجان القاهرة السينمائي هذا العام، تكريم النجم كريم عبدالعزيز بجائزة فاتن حمامة للتميز، والفنانة القديرة نيللي بجائزة الهرم الذهبي، وذلك خلال حفل افتتاح المهرجان.

كما شهد عرض العديد من الأفلام السينمائية العربية والأجنبية، فضلًا عن الندوات والجلسات النقاشية الثقافية.

وتقدم «الوطن» بثا مباشرا لبدء فعاليات حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ43، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن والسينما المصرية والعالمية، والذي يُعرض على قناة «DMC».