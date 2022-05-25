خروج مفيد فوزي من المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية

أكدت حنان ابنة الإعلامي مفيد فوزي، على تحسن الحالة الصحية لوالدها بشكل كبير، بعد أن قضى أياما داخل المستشفى.

تطورات الحالة الصحية لـ مفيد فوزي

قالت حنان ابنة الإعلامي مفيد فوزي في تصريح لـ«الوطن»، إن والدها خرج من المستشفى، منذ قليل، مؤكدة في تصريح مقتضب، «هو أحسن الحمد الله».

حالة مفيد فوزي الصحية

وقال الإعلامي الكبير مفيد فوزي، إنّ حالته الصحية مطمئنة، وأنّه يجري فحوصات طبية دورية.

الحالة الصحية لمفيد فوزي

وأوضح مفيد فوزي، في تصريحات صحفية، «أطمئن الجميع بأنّني بحالة صحية جيدة»، معربًا عن شكره لكل من استفسر عن حالته الصحية، حيث يخضع حاليًا للفحص تحت إشراف طبي كامل، وذلك بعدما تم نقله إلى المستشفى، إثر مروره بوعكة صحية مفاجئة.

وتعرض الفنان مفيد فوزي، للجفاف، وهو الأمر الذي سبب له أزمة صحية، وجرى نقله إلى المستشفى الأحد الماضي، حزنا على رحيل 2 من أقرب أصدقائه الأول الكاتب الكبير صلاح منتصر، ومن بعده الفنان الكبير سمير صبري، لذلك شعر بحالة كبيرة من الحزن، مما تسبب له في وعكة صحية.