رئيس المجلس الأوروبي: الوصول لاتفاق بشأن حظر النفط الروسي سيكون صعبا

قال شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي، إنه يثق في قدرة الاتحاد الأوروبي من أجل الوصول إلى اتفاق يقضي بفرض الحظر على النفط الروسي، بحلول موعد جلسة المجلس رغم الاعتراضات التي تضعها المجر، بحسب ما نقلته شبكة «روسيا اليوم»، الإخبارية.

حظر النفط الروسي سيكون صعبًا

وقال رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي خلال زيارة للسويد، اليوم، إنه لا يزال مقتنعاً وعلى ثقة في الوقت نفسه من قدرة دول الاتحاد الأوروبي على حل مشكلة حظر النفط الروسي، قبل انعقاد جلستي المجلس الأوروبي يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين في بروكسل.

وأضاف «ميشيل»، أنه يعمل على ترسيخ هذا الاتجاه، مؤكداً أهمية التضامن بين دول الاتحاد الأوروبي، متمنياً التوصل إلى اتفاق حول إشكالية حظر النفط الروسي قبل انعقاد القمة المقبلة منتصف الأسبوع المقبل.

وأوضح «ميشيل»، أنّ التوصل إلى اتفاق حول هذا الأمر سيكون صعباً، وخاصة مع اعتراض بعض الدول وفي مقدمتها المجر، التي لديها تخوفات جراء هذا الأمر، وخاصة في ظل عدم وجود بديل لها، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي بحاجة للوصول إلى حلول تسمح بالتخلي عن النفط الروسي وفي نفس الوقت الحفاظ على مستوى معيشة المواطنين داخل دول الاتحاد، وهو ما يجعل الأمر صعبًا.

حظر النفط الروسي وزيادة الأسعار

وسبق أن اتفقت «أورسولا فون»، رئيسة المفوضية الأوروبية، مع هذا الأمر مؤكدة في تصريحات لقناة أمريكية أن قرار حظر النفط الروسي سوف يحقق مكاسب إضافية إلى روسيا، لأن روسيا سوف توجه الكميات التي تصدرها إلى دول الاتحاد الأوروبي لدول أخرى، الأمر الذي سوف يعمل على زيادة أسعار النفط في السوق العالمية.

وحول إمكانية التوصل إلى قرار بشأن حظر النفط الروسي، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أن الأمر سيكون صعبًا وربما يحتاج إلى أسابيع لكنها تأمل في الوقت نفسه، التوصل إلى اتفاق بخصوص هذا الأمر.