آخر موعد لصرف مرتبات مايو 2022 للموظفين والعمال.. اليوم

تنتهي وزارة المالية اليوم الخميس، من عمليات صرف مرتبات شهر مايو 2022 للموظفين والعاملين لـ66 وزارة وجهة تابعة للجهاز الإداري للدولة، في آخر أيام صرف المرتبات.

ووفقا لما حدده الكتاب الدوري الصادر عن وزارة المالية، في نهاية شهر مارس الماضي، تحدد مواعيد صرف مرتبات شهر مايو الجاري للعاملين في القطاع الحكومي على مدار 4 أيام متتالية، تبدأ من الاثنين الموافق 23 مايو الجاري، وحتى الخميس 26 من الشهر ذاته.

وزارة المالية بدأت في صرف المرتبات الاثنين الماضي

وبدأت وزارة المالية يوم الاثنين الماضي، صرف مرتبات شهر مايو 2022 للعاملين في 33 وزارة وجهة تابعة للجهاز الإداري للدولة، تنوعت بين وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمالية والداخلية والصحة والتعليم العالي والبحث العلمي والتموين والتجارة الداخلية والتربية والتعليم والزراعة والصناعة والتجارة الخارجية والتنمية المحلية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج والزراعة ووزارة البيئة.

وواصلت وزارة المالية صرف مرتبات شهر مايو 2022، لليوم الثاني على التوالي، الثلاثاء، للعاملين في 33 وزارة وجهة تابعة للجهاز الإداري للدولة، تضمنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وهيئة «الرقابة المالية، والتنمية الصناعية، وسوق المال»، والهيئة العامة «للبترول، وللرقابة على الصادرات والواردات، وللرقابة الإدارية».

كما صرفت المالية مرتبات مايو 2022 للعاملين بالجهاز المركزي «للتعبئة والإحصاء، وللتنظيم والإدارة، وللمحاسبات»، وجهاز «تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، وحماية المستهلك، وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية».

صرف مرتبات المتأخرين

وخصصت وزارة المالية يوم أمس الأربعاء، ثم اليوم الخميس، موعدا لصرف مرتبات العاملين في جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات التابعة للجهاز الإداري للدولة، ممن لم يتمكنوا من الصرف يومي الاثنين والثلاثاء.