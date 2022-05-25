غدا.. آخر موعد لصرف مرتبات مايو للموظفين بالدولة

تختتم الحكومة غدا الخميس 26 مايو الحالي عمليات صرف مرتبات الموظفين والعاملين بـ 66 وزارة وجهة وهيئة حكومية تابعة للجهاز الإداري للدولة بعدما نجحت في الصرف على مدار الثلاثة أيام الماضية منذ يوم الاثنين الموافق لـ23 مايو وحتى غدا الخميس.

ووفقاً لاشتراطات الكتاب الدوري الصادر عن وزارة المالية في الأسبوع الأخير من شهر مارس الماضي تحدد يوم الأثنين 23 من الشهر الحالي موعداً لصرف مرتبات العاملين والموظفين بـ 33 وزارة وجهة وإدارة تابعة للجهاز الإداري للدولة.

وحدد الكتاب الدوري يوم أمس الثلاثاء الموافق لـ 24 مايو موعداً لصرف مرتبات الموظفين والعاملين بـ 33 وزارة وجهة تابعة للجهاز الإداري للدولة في الوقت الذي حدد اليوم الأربعاء الموافق لـ 25 مايو موعداً لصرف المرتبات للعاملين بكافة الوزرات والهيئات والأجهزة التابعة للدولة.

ويصرف غداً كافة العاملين والموظفين بالجهاز الإداري للدولة مرتبات مايو 2022 ممن لم يتمكنوا من صرف مرتبات الشهر خلال يومي الأثنين والثلاثاء واليوم الأربعاء ليكون الموعد الأخير لصرف مرتبات الشهر الحالي.

ويتمكن من صرف مرتبات مايو 2022 غداً الخميس العاملين والموظفين بكافة الوزارات ومنهم قطاع الأعمال العام والتعاون الدولي والصحة والداخلية والخارجية والتربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والزراعة والري والموارد المائية والبيئة والإسكان والبترول والمالية والتموين والصناعة والتجارة الخارجية والتموين والتجارة الداخلية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج والتنمية المحلية والكهرباء والطاقة المتجددة.

كما يمكن للعاملين والموظفين بهيئات التأمين الصحي والرقابة المالية والاستثمار والمناطق الحرة وهيئة سوق المال والهيئة العامة للرقابة الإدارية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والهيئة العامة للبترول من صرف مرتبات مايو الحالي

إلى جانب العاملين والموظفين بأجهزة حماية المنافسة والمستهلك والتنمية الصناعية وتنمية المشروعات والتعبئة العامة والإحصاء والتنظيم والإدارة والجهاز المركزي للمحاسبات الذين يمكنهم صرف مرتبات مايو 2022 الحالي.