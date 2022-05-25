ذهب عيار 14 يغزو الأسواق بسعر «على قد الإيد» قريبا.. «اتقدم لحبيبتك»

طرحت الشعبة العامة مقترحا عن رغبة بعض شركات ومصانع الذهب في إنتاج مشغولات ذهبية من عيار 14، الذي سيكون سعره منخفضا بقيمة كبيرة عن عيار 21 وعيار 18، إذ يأتي ذلك كإحدى الوسائل للسيطرة على ارتفاع الذهب، فضلا عن رغبتها في حدوث هدوء واستقرار بحركة البيع والشراء والتي يحددها العرض والطلب لأي سلعة.

متى سيطرح ذهب عيار 14 في الأسواق؟

قال عمرو المغربي، عضو مجلس إدارة شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن الفكرة بدأت تتجه لإنتاج ذهب عيار 14 بناء على المتعارف عليه في دول أوروبا وأمريكا والتي يوجد بها أيضا ذهب عيار 9 ويقل ثمنه قليلا عن أعيرة الذهب الأخرى.

ثمن جرام الذهب عيار 14

وأضاف عمرو المغربي، في مداخلة هاتفية عبر بث مباشر مع «الوطن» أن سعر جرام الذهب عيار 14 سيقل تقريبا 200 جنيه عن سعر جرام الذهب عيار 18، مثلما يقل عيار 18 عن عيار 21 على سبيل المثال، مشيرا إلى أن مصلحة دمغ المصوغات والموازين هي التي تقرر نسبة الذهب في عيار 14، وسيجرى التأكد من النسبة قبل طرحه في الأسواق.

سعر الذهب اليوم الأربعاء 25 مايو

وأعلنت الشعبة العامة للذهب أن هناك هدوءا نسبيا واستقرارا في سعر جرام الذهب، اليوم، بناء على استقرار بورصة الذهب العالمية وسعر الصرف، إذ جاءت أسعار الذهب كالتالي:

سجل سعر الجرام في عيار 18: 904 جنيه.

سجل سعر الجرام في عيار 21: 1055 جنيها.

سجل سعر الجرام في عيار 24: 1207 جنيهات.