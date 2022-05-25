سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 25-5-2022 في محلات الصاغة

تذبذب كبير في أسعار الذهب خلال الفترة الحالية، إذ شهد انخفاضًا متواليًا خلال الأيام الماضية، ثم ارتفاعًا طفيفًا أول أمس، ثم تراجعًا جديدًا، ليهتم الناس بالبحث عن أسعار الذهب خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 خاصة للمقبلين على الزواج وحفلات الخطوبة.

ويبحث المواطنون عن أسعار الذهب، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 بشكل مستمر.

وفي هذا الصدد، تقدم بوابة «الوطن» استمرارًا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها سعر جرام الذهب عيار 21 وعيار 24 وعيار 18 والجنيه الذهب، وذلك على النحو التالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

شهد سعر جرام الذهب عيار 24 في محلات الصاغة اليوم نحو 1194 جنيهًا للبيع، و1206 جنيهات للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 1045 جنيهًا للبيع، و1055 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

وأيضا سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء الموافق 25 مايو، نحو 896 جنيهًا للبيع، و904 جنيهات للشراء.

سعر الجنيه الذهب

كما جاء سعر الجنيه الذهب 8440 جنيهًا للشراء، اليوم الأربعاء الموافق 25 مايو في محلات الصاغة.

سعر كيلو الذهب

كما سجل سعر كيلو الذهب، 1,194,000 جنيه للبيع، و1,205,714 للشراء.

أسعار الذهب في أسواق المال

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 1099 جنيهًا، بما يعادل 59.71 دولار.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، نحو 962.01 جنيه، بما يعادل 52.25 دولار.

وسجل جرام الذهب عيار 18، نحو 824.57 جنيه، بما يعادل 44.78 دولار، وذلك في أسواق المال

كما سجل سعر الجنيه الذهب نحو 7696 جنيهًا، بما يعادل 417.98 دولار في أسواق المال اليوم الأربعاء الموافق 25 مايو الحالي.