البنك المركزي يعلن تراجع أسعار الذهب والنفط عالميا ويكشف الأسباب

سجّلت أسعار الذهب تراجعا بنسبة 3.82% خلال الفترة من 6 إلى 13 مايو 2022، لتصل إلى 1811.79 دولار للأوقية، ليستمر التراجع للأسبوع الرابع على التوالي، بأكبر انخفاض أسبوعي منذ يونيو 2018 على خلفية قوة الدولار، بحسب البنك المركزي المصري.

«المركزي»: أسعار النفط تتراجع بنسبة 0.75%.. بعد صعود 3 أسابيع متتالية

وكشف البنك المركزي في نشرته الأسبوعية اليوم، أنَّ أسعار النفط العالمية شهدت تراجعا أيضا خلال نفس الفترة، ليسجل سعر خام برنت انخفاضا بنسبة 0.75% خلال تداولات الأسبوع، وليصل إلى 111.55 دولار للبرميل، لافتا إلى أنَّ انخفاض الأول منذ 3 أسابيع، وهبطت الأسعار في مطلع الأسبوع بسبب الخوف من تباطؤ نمو الطلب، حيث استمرت الصين - أكبر مستورد للنفط في العالم - في فرض اجراءات إغلاق بالبلاد إثر ارتفاع حالات الإصابات بفيروس كورونا.

كما أوضح «المركزي»، أنَّ سعر برميل النفط تأثر بقوة بأداء الدولار الأمريكي القوي في البداية، لكن مع انخفاض حالات الإصابة في الصين بفيروس كورونا، انتعشت الأسعار وسط مؤشرات على ارتفاع نمو الطلب حيث تتطلع الحكومة إلى تخفيف القيود المفروضة.

سعر برميل النفط يتأثر بقرارات الاتحاد الأوروبي.. ما هي؟

تابع «المركزي»، «تأثرت أسعار النفط بالأخبار التي تشير إلى أنَّ الاتحاد الأوروبي مستعد لتخفيف العقوبات المقترحة على إمدادات النفط الروسية بعد انتقادات من جانب العديد من الدول الأعضاء».

كانت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية قد أعلنت عن ارتفاع مخزونات النفط الأمريكية بمقدار 8.5 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 6 مايو، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى سحب كميات آخرى من الاحتياطيات الاستراتيجية، مقابل توقعات المحللين بانخفاض يصل إلى 0.457 مليون برميل.

وفيما يتعلق بالصراع في أوروبا الشرقية، انخفضت تدفقات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر نقطة عبور رئيسية في أوكرانيا بمقدار الربع حيث أوقفتها القوات الأوكرانية يوم الأربعاء على خلفية التدخل الروسي.

وتجدر الإشارة الى أنه على صعيد العرض، خفضت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية توقعات الإنتاج في عام 2022 إلى متوسط 11.9 مليون برميل في اليوم مقارنة بـ 12 مليون برميل يوميًا في السابق (16 فبراير) و 12.85 مليون برميل يوميًا في عام 2023.

كما خفضت منظمة "أوبك" توقعاتها لنمو الطلب لعام 2022 للشهر الثاني على التوالي، مشيرة إلى تأثير الغزو الروسي على أوكرانيا وعودة ظهور متحور أوميكرون في الصين.

وفي أحدث تقرير شهري لأوبك لأسواق النفط الصادر يوم الخميس الماضي، أشارت أوبك إلى أنها تتوقع نمو الطلب العالمي على النفط بمقدار 3.4 مليون برميل في اليوم في عام 2022، بانخفاض قدره 300,000 برميل في اليوم عن توقعاتها السابقة.

من ناحية أخرى، ذكرت أن نمو الطلب في الربع الأول من العام كان قويًا، وأنه ينبغي إجراء مراجعات بالخفض لتوقعات معدل نمو الطلب في الأرباع القادمة لتعكس إحتمالية تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وعودة ظهور متحور أوميكرون في الصين.

وأضافت المجموعة أيضاً، «الارتفاع غير المتساوي للحالات في جميع أنحاء البلاد يطرح بعض التحديات أمام التعافي الكامل في الربع الثاني»، على الرغم من أنهم أشاروا إلى أنه من المتوقع أن تتعافى حركة التنقل في الربع الثالث.