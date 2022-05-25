«إعلام النواب» توصي بزيادة مخصصات «العلاج ونهاية الخدمة» للعاملين بـ«الوطنية للصحافة»

أوصت لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، بدعم طلبات الهيئة الوطنية للصحافة بزيادة مخصصات بعض البنود فى مشروع موازنة الهيئة للسنة المالية 2022/2023، خاصة بند العلاج الطبى للعاملين بالهيئة وبند مخصصات مكافأة نهاية الخدمة.

موازنة الهيئة الوطنية للصحافة

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب المنعقد اليوم الأربعاء، برئاسة درية شرف الدين، لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 22/23، فيما يخص الهيئة الوطنية للصحافة، بحضور المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة.

وتساءلت الدكتورة درية شرف الدين، رئيس اللجنة، عن موقف الهيئة فى معالجة مشكلات المؤسسات الصحفية ومستلزمات الإنتاج والورق فى ظل ارتفاع الأسعار، وهل سيتم تقليص عدد صفحات الجرائد فى المؤسسات الصحفية القومية؟.

الشوربجي: سعر طن الورق زاد 3 أضعاف ووصل إلى 1500 دولار

ورد عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، قائلا: «يوجد احتياطى للورق يكفى لأربعة أشهر قادمة وقد يكفى لشهر ديسمبر المقبل، فأغلب الورق من مصانع أوروبية ونتيجة لأسعار الطاقة والمشاكل الاقتصادية بدأت مصانع تغلق، فسعر طن الورق فى السنة الماضية كان 500 دولار، والسنة الحالية 1500 دولار».

وتابع: «الجرائد المسائية حولناها إلى إلكترونية، ونحاول فى خطتنا القادمة أن يتحول جزء من الإصدارات من ورقي إلى إلكترونى، وتم تخفيض عدد الصفحات، كانت 24 صفحة وحاليا معظم الجرائد 16 صفحة، كما نحاول عمل مواءمة بين الإعلان وعدد الصفحات».

وقال المهندس عبد الصادق الشوربجي أن هناك استراتيجية للمحتوى الصحفي مضيفا «قلننا السنة الماضية الخسائر 10٪؜».

استثمارات دعم المؤسسات الصحفية

وأستطرد قائلا: منذ عامين تم تأسيس استثمارات لدعم المؤسسات الصحفية و قال خلال اجتماع لجنة الثقافة و الاعلام بمجلس النواب جميع الاصول والأراضي كانت مسحوبة من المؤسسات، في إشارة إلى أرض مؤسسة الاهرام في التجمع، وأضاف أنه تم استرداد الارض لانشاء مشروع النادي بمشاركة مستثمر وأوضح أن هدف الاستثمارت هو دعم المؤسسات و توفير الموارد اللازمة التي تحتاجها.

وقال «الشوربجي» إن هناك تحديات مثل نقص في المستلزمات والأحبار، خاصة في ظل المشكلات التي تشهدها الشركات الاوروبية في مجال الطاقة، وتابع قائلا «المصانع تغلق و سعر الورق وصل 1500 دولار وزاد 3 أضعاف».