أوكرانيا: اشتراط موسكو رفع العقوبات مقابل فتح الموانئ «ابتزاز للعالم»

اتهم وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، روسيا بمحاولة «ابتزاز العالم»، بعد إعلان موسكو استعدادها لفتح موانئ البحر الأسود مقابل رفع العقوبات.

وكتب «كوليبا» عبر تويتر، أن أي شخص يفكر في قبول «لعبة روسيا» يجب عليه أولاً زيارة قبور الأطفال الأوكرانيين المقتولين والتحدث إلى والديهم، وفقا لصحيفة الجارديان» البريطانية.

وكانت وزارة الخارجية الروسية، قالت إنه في حال استجابة موسكو لنداء الأمم المتحدة لفتح موانئ أوكرانيا، فسيتعين أيضا النظر في رفع العقوبات عن روسيا.

يشار إلى أن مدير برنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي، ناشد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بفتح الموانئ الأوكرانية لتصدير الحبوب، تفاديا لأزمة دولية في هذا الخصوص.

وتظل ملايين الأطنان من الحبوب الأوكرانية التي عادة ما يجري شحنها حول العالم في صوامع بجميع أنحاء البلاد، ما يثير المخاوف من تفاقم أزمة الغذاء العالمية.

Russia now blackmails the world by demanding to lift sanctions in exchange for them unblocking Ukraine’s food exports. Any foreign politician or official who may think of accepting this game should first visit the graves of killed Ukrainian children and talk to their parents.