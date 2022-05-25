رامي صبري يطرح بوستر أغنيته الجديدة «هي»

كشف النجم رامي صبري، عن بوستر أحدث أغنياته التي يطلقها على طريقة السينجل باسم «هي»، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

ومن المقرر أن يطلق رامي صبري، الأغنية الجديدة مطلع شهر يونيو المُقبل، وتحمل طابعًا صيفيًا على غرار الأغنيات التي تفاعل معها الجمهور له خلال الفترة الماضية.

رامي صبري يظهر بلوك صيفي

ولحن «صبري» الأغنية الجديدة بنفسه، كما حملت صورة البوستر توقيع مصور المشاهير خالد فضة، وظهر رامي بلوك صيفي مميز.

تفاصيل حفل رامي صبري في السعودية

وكان رامي صبري، أحيا حفلًا غنائيًا بالمملكة العربية السعودية ضمن حفلات موسم جدة، في الأول من يونيو شهر يونيو المُقبل، إذ نفدت التذاكر خلال الساعات الأولى من طرحها.

ومن المقرر أن يشهد الحفل عددًا كبيرًا من الأغنيات الحديثة والقديمة منها «كلمة» و«حياتى مش تمام» و«بقابل ناس» و«خطيرة» و«شطبنا» وغيرها التى يحبها جمهوره.

وكان رامي صبري، قد طرح قبل أسابيع، أغنية «مع نفسي»، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أسامة الهندي، وتصدرت التريند في مصر والسعودية والإمارات والأردن وجميع دول العالم العربي آنذاك.

وتقول كلمات الأغنية:

قاعد دلوقتى لوحدي مع نفسي

وبفكر إيه الذنب اللي أنا أذنبته والمفروض عنه بكفر

الجرح تقيل على قلبي ومحدش بقى بيقدر

الذكرى بقت مؤلمة والحزن صوابعه معلمة

أنا مش قادر أتحمل أكتر

على بالى ذكريات سبهالي

وليالي كانت أحلى ليالي

على بالي ذكريات سبهالي

وليالي كانت أحلى ليالي