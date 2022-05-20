رامي رضوان وعمرو الليثي ينعيان سمير صبري: العزاء لنا لفقدان نجم بحجمه

نعى الإعلامي رامي رضوان، الفنان القدير سمير صبري، الذي رحل عن عالمنا، منذ قليل، بعد صراعه مع مشاكل في القلب عن عمر يناهز الـ85 عامًا، معبرًا عن حزنه الشديد بفقده.

رامي رضوان ينعى سمير صبري

ونشر رامي رضوان صورة للفنان الراحل سمير صبري عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: وعلق قائلًا: «لا حول ولا قوة إلا بالله.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. خالص العزاء لأسرة الفنان الكبير سمير صبري ولأنفسنا في فقدان نجم كبير بحجمه».

بينما شارك الإعلامي عمرو الليثي صورة تجمعه بسمير صبري، وعلق قائلًا: «فقدنا فنانا عظيما وإعلاميا عظيما وإنسانا عظيما ذو خلق وقت الشدة بتلاقيه جنبك ولا أذكر له غير كل خير في حياتي».

رامي رضوان يحيي ذكرى وفاة سمير غانم

وكان «رضوان» قد أحيا منذ ساعات الذكرى الأولى لرحيل حماه الفنان القدير سمير غانم من خلال حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حيث شارك صورة تجمعه به، وعلق عليها قائلًا: «مش عارف إزاي وامتى عدت سنة والله، وحشتونا قوي يا أطيب قلب وأخف روح حضرتك وأحلى ديدي، يا رب تكونوا مبسوطين ومرتاحين ومتهنيين، ربنا يجمعنا بكما في الجنة يا رب، نسألكم الدعاء لهما وقراءة الفاتحة على روحهما الطاهرة».

وفاة سمير صبري

وجاءت وفاة الفنان سمير صبري في نفس يوم وفاة الفنان سمير غانم الذي رحل هو الآخر 20 مايو عام 2021، فلم تجمعهما الحياة الفنية والصداقة فقط وإنما جمعهما أيضًا يوم الوفاة، وتوفى «صبري» في أحد فنادق القاهرة بعد خروجة من المستشفى الأيام الماضية.