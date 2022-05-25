فايزر: سنطرح أدوية ولقاحات رخيصة للدول الفقيرة

قالت شركة فايزر إنها ستوفر ما يقرب من عشرين منتجًا، بما في ذلك لقاح وعلاج فيروس كورونا الأكثر مبيعًا، بأسعار غير هادفة للربح في بعض أفقر دول العالم.

وأعلنت فايزر، عن هذا البرنامج في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، وقالت إنه يهدف إلى تحسين المساواة الصحية في 45 دولة منخفضة الدخل، تقع معظم الدول في إفريقيا، لكن القائمة تشمل أيضًا هايتي وسوريا وكمبوديا وكوريا الشمالية، وذلك بحسب موقع إذاعة «صوت أمريكا».

فايزر تقدم 23 دواءً ولقاحًا منخفض التكلفة لعلاج الأمراض المعدية

وتشمل المنتجات المتوفرة على نطاق واسع في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، 23 دواءً ولقاحًا لعلاج الأمراض المعدية وبعض أنواع السرطان والحالات النادرة والالتهابية، وقالت المتحدثة باسم الشركة «بام إيزيل»، إن عددا قليلا فقط من الأدوية واللقاحات متوفر حاليا في 45 دولة.

وقال إيزيل إن شركة فايزر ومقرها نيويورك ستفرض فقط تكاليف التصنيع ونفقات التوزيع الأقل، وسوف تمتثل لأي عقوبات وجميع القوانين الأخرى المعمول بها، وتخطط فايزر أيضًا لتقديم المساعدة في التعليم العام والتدريب لمقدمي الرعاية الصحية وإدارة إمدادات الأدوية.

فايزر قدمت مليارات الجرعات من لقاح فيروس كورونا مجانا

وقال ألبرت بورلا رئيس شركة فايزر ومديرها التنفيذي خلال حديث في دافوس: «ما اكتشفناه من خلال الوباء هو أن الإمداد لم يكن كافياً لحل المشكلات التي تواجهها هذه الدول»، مشيرا إلى أنه تم تقديم مليارات الجرعات من لقاح فيروس كورونا الخاص بالشركة، مجانًا إلى البلدان منخفضة الدخل، بشكل رئيسي من خلال الحكومة الأمريكية، ولكن لا يمكن استخدام هذه الجرعات في الوقت الحالي.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، دعا رئيس منظمة الصحة العالمية شركة فايزر إلى جعل علاج فيروس كورونا متاحًا على نطاق أوسع في البلدان الفقيرة، حيث باعت الشركة ما قيمته 37 مليار دولار من لقاحات كورونا خلال العام الماضي، ويتوقع المحللون أن يضيف علاج الأقراص الخاص بفيروس كورونا للشركة ما يقرب من 24 مليار دولار هذا العام .