معلومات عن دواء «فايزر» للضغط.. سحبته الشركة ويحتمل احتوائه على مواد مسرطنة

أطلقت شركة «فايزر» العالمية لصناعة الأدوية، تحذيراً عاجلاً بشأن أحد عقاراتها المنتجة لمرضى ضغط الدم، مؤكدة تحركها السريع لاستدعاء العقار المصرح به، نظراً لاحتواء الدواء على مواد يحتمل أن تكون مسرطنة.

العقار الذي استدعته الشركة العالمية، يسمى «أكوريتيك» ورغم أن الشركة المنتجة لم تتلق أي أحداث سلبية بشأن الدواء، إلا أن «فايزر» شددت على ضرورة استشارة الأطباء فيما يتعلق بالدواء والخيارات المتاحة بدلاً منه.

معلومات مهمة عن الدواء

«الوطن» تستعرض في النقاط التالية، أبرز المعلومات المتاحة عن عقار أكوريتيك، وهي كالتالي:

1- العقار مصنع خصيصاً لعلاج مرضى ضغط الدم.

2- يحتوى العقار على مستويات مرتفعة من «النيتروسامين»، وهي مادة يحتمل أن تحتوي على محفزات للسرطان.

3- «النيتروسامين» مادة توجد في اللحوم المُصنعة ومنتجات الألبان والماء والخضر.

4- المعدلات المرتفعة فوق النسب المقبولة صحياً تؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالسرطان.

5- لا يوجد خطر مباشر على المرضى الذين يتناولون الدواء، على حد قول شركة «فايزر».

«فايزر» تستدعي Accuretic

واستدعت شركة «فايزر» في وقت سابق من هذا الشهر Accuretic نظرًا لوجود نفس الشوائب، وفي العام الماضي، استدعت شركة الأدوية أيضًا علاجها المضاد للتدخين، Chantix، بسبب ارتفاع مستويات النيتروسامين في الحبوب.

وسبق أن استدعت الكثير من علاجاتها المضادة للتدخين، بسبب المستويات العالية من العوامل المسببة للسرطان والتي تسمى النيتروسامين في الحبوب، إذ أوقفت «فايزر» توزيع الدواء في يونيو الماضي، وسحبت بالفعل عددًا من الأدوية، وطالبت شركة الأدوية تجار الجملة والموزعين يوم الخميس بوقف استخدام وتوزيع الأجهزة اللوحية على الفور، مؤكدة أنه لا يوجد مخاطر فورية على المرضى.