انطلاق منتدى «دافوس» بمشاركة أكثر من 2000 شخص اليوم

سينطلق «منتدى دافوس» الاقتصادي الدولي، اليوم الأحد، بمشاركة أكثر من 2000 شخص، بما فيهم 50 رئيس دولة، بصيغة وجها لوجه، بغياب موسكو بعدما جرى في العامين السابقين عبر الفيديو بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

ويحمل المنتدى عنوان: «التاريخ في مفترق الطرق: سياسة الدولة واستراتيجيات الأعمال»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

رئيسة «المفوضية الأوروبية» من بين المشاركين في «دافوس»

ومن بين المشاركين في المنتدى، رئيسة «المفوضية الأوروبية»، أورسولا فون دير لاين، والأمين العام لحلف شمال الأطلسي «الناتو»، ينس ستولتنبرجو مستشارا النمسا وألمانيا، كارل نيهامر، وأولاف شولتز والرئيس البولندي أنجي دودا، الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش والرئيس العراقي برهم صالح، ، المستشار الألماني.

وفي كوريا الشمالية، أعلنت السلطات تسجيل، 186 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، فيما سجلت البلاد، حالة وفاة واحدة، فيما ارتفع عدد وفيات الفيروس في البلاد إلى 67 شخصا.

وتعافى 299180 مصاب، فيما وصل إجمالي الإصابات إلى 2646730 شخصا، وتعافى أكثر من 2 مليون شخص، فيما ظل أكثر من 579 ألف مصاب يتلقون علاجا، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء.

تعبئة أكثر من مليون عامل في مجال الرعاية الصحية

من جانبها، أشارت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، إلى أن الوضع الحالي لانتشار الفيروس يظهر توجها إيجابيا من النمو السريع في البداية إلى التراجع بعد السيطرة عليه، مشيرة إلى تعبئة أكثر من مليون عامل في مجال الرعاية الصحية، منهم طلاب الطب والمعلمون وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

ارتفاع إجمالي إصابات كوريا الجنوبية إلى 17957697 حالة

وفي كوريا الجنوبية، سجلت السلطات الصحية، 19298 إصابة بـ«كورونا» بينها 24 حالة وافدة، و 54 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 17957697 حالة، فيما وصل مجموع الوفيات إلى 23965 حالة وفاة.

الصين تعلن تسجيل 157 إصابة بـ«كورونا» محلية العدوى

وفي الصين، أعلنت «لجنة الصحة الوطنية»، اليوم الأحد، تسجيل 157 إصابة بـ«كورونا» محلية العدوى، أبلغت كل من شنجهاي وبكين عن 52 حالة منها، مشيرة إلى خروج 476 مصابا بـ الفيروس من المستشفيات بعد شفائهم في البر الرئيسي لـ البلاد، أمس السبت.

وارتفع إجمالي المصابين الذين خرجوا من المستشفيات بعد تعافيهم في البر الرئيس الصيني، إلى 213518 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «شينخوا» في نشرتها باللغة الإنجليزية.

وكانت لجنة الصحة في «شنجهاي»، سجلت 52 حالة إصابة بـ الفيروس محلية العدوى و 570 حالة محلية بدون أعراض، أمس السبت.

ارتفاع إصابات «كورونا» عالميا إلى 527.2 مليون..واقتراب الوفيات من 6.3 مليون حالة

ووصل إجمالي إصابات كورونا حول العالم، 527 مليونًا و233 ألف و817 حالة، فيما اقترب إجمالي الوفيات من 6.3 مليون حالة، وبلغت حصيلة الوفيات 6 ملايين و299 ألف و810 حالة وفاة، وسجلت حالات التعافي من الفيروس، 497 مليونا و181 ألفا و67 حالة.

وفي سياق متصل، أظهر باحثون من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، أن الخلايا المصابة بـ«كورونا» يمكنها الانفجار، ما يساهم في تطور المرض.

6 % من الخلايا المناعية كانت تمر بنوع من الموت بعد إصابتها بـ«كورونا»

ووجد العلماء في عينات الدم المأخوذة من أشخاص مصابين بالفيروس، أن حوالي 6% من الخلايا المناعية كانت تمر بنوع من موت الخلايا يُعرف باسم «التهاب الحُقن»، مصحوبا بالتهاب بعد إصابته بـ«كورونا».

وأصبحت نسبة صغيرة من نوع آخر من الخلايا المناعية «البلاعم»، التي تبتلع وتدمر الحطام الخلوي الأجنبي، أيضا ملتهبة بعد إصابتها بفيروس «كورونا المستجد».