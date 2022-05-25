منصة حجز جواز السفر السوري.. احجز ميعادك إلكترونيا عشان تخلص إجراءاتك

يهتم الكثير من المواطنين السوريين بالبحث عن رابط منصة حجز جواز السفر السوري، بعد أن أعلنت الحكومة السورية عن إتاحة الفرصة للمواطنين بحجز استخراج جواز السفر إلكترونيا عبر البوابة الإلكترونية لهيئة الهجرة والجوازات السورية، وذلك للراغبين في استخراج جواز سفر جديد أو تجديده أو تحديث البيانات الموجودة به، وازداد البحث خلال الساعات القليلة الماضية عبر محركات البحث المختلفة للأشخاص الذين يمتلكون جواز سفر سوريًا.

وسعيا من بوابة «الوطن» لتقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير رابط حجز جواز السفر السوري، والذي أتاحته وزارة الداخلية إلكترونيا، وجاءت الخطوات كالتالي:

رابط منصة حجز جواز السفر السوري

- يقوم الراغب في حجز جواز السفر السوري بالدخول على المنصة المسئولة عن استخراجه وتجديده من هنــــــــــــــا.

- ثم بعد ذلك يتم اختيار الأيقونة الخاصة بجواز السفر بالضغط على «منظومة حجز دور جواز السفر السوري».

- وبعد اختيار الأيقونة الخاصة به، يتم كتابة رمز التحقيق الخاص بالمتقدم، فضلا عن كتابة جميع البيانات الشخصية المطلوبة مع مراعاة الدقة في كتابتها.

- ثم بعد ذلك يتم اختيار الخدمة التي يرغب المواطن في إجرائها، سواء كانت باستخراج جواز سفر جديد أو تجديده من خلال القائمة الخاصة بالخدمات الإلكترونية المتاحة على المنصة الرئيسية للموقع.

- ثم يقوم الراغب في الحصول على جواز سفر باختيار التاريخ والموعد المحدد لإتمام عملية حجز جواز السفر.

- ثم بعد ذلك يظهر أما المواطن التاريخ والموعد الذي تم تحديده، كما يجب الاحتفاظ به.

المستندات المطلوبة للحصول على جواز سفر سوري

- وثيقة التجنيد الخاصة بتوضيح حالة الخدمة العسكرية.

- الموافقة الوظيفية.

- موافقة ولي الأمر.

- صورة من وثيق إثبات الشخصية السورية.

- الطلب الخاص باستخراج جواز سفر بعد ملء البيانات.

- صور شخصية للراغب في استخراج جواز السفر.

- تسديد رسوم استخراج جواز السفر.