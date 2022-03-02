سفير مصر ببولندا: استقبلنا 500 طالب من أوكرانيا منهم فاقدي جواز السفر

قال حاتم تاج الدين، سفير مصر في بولندا، إن السفارة خصصت أرقام طواريء بشأن المصريين العالقين في أوكرانيا، أعلنتها عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى يتواصل الراغبين في العودة إلى مصر معهم، وذلك عقب اندلاع الحرب بين أوكرانيا وروسيا الخميس الماضي.

حصر أعداد الطلاب

وأضاف «تاج الدين» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير» المذاع على شاشة «صدى البلد» مساء اليوم الأربعاء، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن السفارة تحصر أعداد الطلاب الراغبين في العودة لمصر، موضحا أن السفارة المصرية تواصلت مع السفارات الأجنبية في الدول المحيطة بأوكرانيا، لتوجيه الطلاب للمنافذ المختلفة، ولتسهيل دخول الطلاب إلى بولندا، وسط وجود 8 منافذ بين أوكرانيا وبولندا لتسهيل عودة الطلاب.

تسهيل دخول الأشخاص الذين فقدوا جوازات سفرهم

وأكد سفير مصر في بولندا، أن السفارة تابعت وصول أوتوبيسين من أوكرانيا إلى بولندا، ضمت 81 طالبا، وهناك انتظار لأتوبيس آخر بجانب الأشخاص الذين يأتون بشكل فردي، موضحا أن جميع الأشخاص سيجلسون في فندقين ببولندا، وإجمالي الطلاب القادمين وصل أعدادهم إلى 500 طالب.

وأوضح أن السفارة تواصلت مع السلطات البولندية للسماح بالأشخاص الذين فقدوا جوزات سفرهم من دخول البلاد، لأن السفارة ستعمل على توفير أوراق ثبوتية لهم وسط مساعدات تقدمها بولندا للأشخاص، لافتا إلى أن الحكومة المصرية تتكفل كل النفقات الخاصة بالطلاب، وتتطمئن أولياء أمور الطلاب العالقين، متابعا: «أحد أولياء الأمور اتصل وقالنا معرفش ابني فين، طلع واقف جنبنا واطمن عليه، والحكومة البولدندية استثنت جميع العالقين من مسحات البي سي آر، أو ضرورة الحصول على تأشيرات والسماح بالدخول دون تأشيرة لمدة 15 يوما».

وأشار سفير مصر في بولندا، إلى أن الدولة حريصة على كل أبنائها، وهناك تواصل مع الطلاب المختلفة في ظل أعداد رهيبة تتواصل على الحدود بين أوكرانيا وبولند، إذ وصل آلاف الأعداد من أوكرانيا، مؤكدا أن هناك طوابير طويلة تنتظر عبور الحدود بين البلدين.