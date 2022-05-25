ضبط 285 طن أقماح محلية خارج منظومة التوريد.. و413 قضية تموينية

واصلت وزارة الداخلية، حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 413 قضية تموينية، بمضبوطات بلغت قرابة 60 طن مواد غذائية وغير غذائية.

إحباط الاستيلاء على 23 طن سلع مدعومة

وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة، جرى ضبط نحو 23 طنا، وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية، جرى ضبط أكثر من 37 طنا.

ضبط 169 قضية «خبز ناقص الوزن»

وجرى ضبط 610 قضايا مخابز منها 169 قضية «خبز ناقص الوزن»، و140 قضية «خبز غير مطابق للمواصفات».

وفي مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي، جرى ضبط 10 قضايا بمضبوطات بلغت أكثر من 285 طن أقماح محلية.