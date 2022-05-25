هشام توفيق: سنتوسع في زراعة القطن قصير التيلة بعيدا عن الوادي

قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إنّ الدولة المصرية عندما أطلقت البراند الجديد «نت» لمنتجات الغزل والنسيج، وتواصلت مع الشركات الأجنبية زاد هامش ربح البيع لديها 150% مقارنة بالأرقام القديمة، رغم أن القطن ليس مصريا، موضحا: «لما نكمل المحالج بتاعتنا والمغازل، ونقدر نصل إلى ما نأمله من تطوير هذه الصناعة».

وأضاف توفيق، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير»، عبر قناة صدى البلد: «خصصنا 22 مليار جنيه لتطوير الصناعة، وسيزيد هذا الرقم مع زيادة سعر العملة، وسنتحول من الخسارة السنوية إلى تحقيق الأرباح».

زراعة 218 فدانا في شرق العوينات

وتابع وزير قطاع الأعمال العام: «نضع الأسس لضمان استدامة الفائدة من تعظيم الاستثمارات»، كما تطرق إلى زراعة القطن في شرق العوينات، إذ جرى زراعة 218 فدانًا في العام الماضي على سبيل التجربة، والنتائج جيدة، وبالتالي سيتم تطبيقها على 5 أضعاف هذه المساحة للتأكد من أن التوسع في الزراعة لن يضر الإنتاجية والربحية، وإذا تأكد نجاح التجربة سيكون الحديث عن مشروع أكبر بكثير لدعم الصناعة المصرية.

القطن المصري قصير التيلة

وأكد الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام: «نبني سمعتنا على النسيج والقطن المصري، ولكن أغلبية المنتجات التي تُباع في العالم من المنتجات التي تعتمد على الأقطان قصيرة التيلة لأنها أكثر إنتاجية بالنسبة إلى الفدان المزروع، كما أنّ جنيها وخدمتها تكون بالميكنة، وسنتوسع في زراعة الأقطان قصيرة التيلة بعيدا عن الوادي».