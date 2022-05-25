مستشار الرئيس: لم ترصد أي حالة وفاة من جدري القرود لكن الحذر مطلوب

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، تفاصيل الوضع الوبائي حول العالم ومصر بشأن فيروس جدري القرود، إذ ذكر أن العالم يشهد مرحلة انتشار للفيروس، لكنه غير سريع والأعداد المصابة حتى الآن حول العالم ما زالت محدودة، مؤكدًا أن الخطير في هذا الفيروس أنه منتشر في عدة دول وعدة قارات، كما أن منظمة الصحة العالمية وكافة دول العالم في حالة ترقب وترصد وملاحظة.

جدري القرود متوطن في دول غرب إفريقيا وإفريقيا الوسطى

وأضاف «تاج الدين»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «TeN» أن مرض الجدري قديم وانتهى من العالم سنة 1980 بفضل التطعيمات، كما أن التطعيمات توقفت، وليس هناك تشابه أو مقارنة بين الجدري الماضي وجدري القرود، مؤكدًا أن جدري القرود متوطن في دول غرب إفريقيا وفي إفريقيا الوسطى، قائلا: «هو موجود في بعض الحيوانات الأخرى وليس القرود فقط، وينتشر من الحيوانات لبعضها البعض، كما ينتقل من الحيوانات إلى الإنسان، ومن إنسان لآخر».

جدري القرود لا يُقارن بـ«كوفيد19»

وأشار مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية إلى أن جدري القرود لا يُقارن بـ«كوفيد19» إذ كان فيروس كورونا المستجد أكثر انتشارًا وعدوانية وانتشر في عدد كبير من البلاد انتشارًا سريعًا، وأصاب الملايين من المواطنين، بخلاف بعض المخاطر لعدد من الفئات، وكان يؤدي إلى الوفاة، كما أن نسب الوفيات من كورونا كانت عالية، مؤكدًا أنه لم ترصد أي حالة وفاة من فيروس جدري القرود حتى الآن، لكن الحذر مطلوب، والتوقعات بأن نسب الوفيات قليلة.

وأوضح أن جدري القرود يختلف عن كوفيد 19 وأقل حدة منه، موضحًا أن كورونا لم ينته من مصر، لكن الوضع الوبائي أصبح أفضل كثيرًا، وعدد الحالات التي تُصاب قليلة للغاية فممكن 3 أو 4 حالات، فضلًا عن أن الحالات التي تستدعي دخولها للمستشفيات يكاد تكون حالة واحدة كل أسبوع، مشددًا على ضرورة الترقب والاحتراز داخل البلاد أو الموانئ البرية والجوية والبحرية وترقب المسافرين والقادمين بالتنسيق مع الحجر البيطري لمتابعة أي حيوانات قادمة.