مستشار الرئيس: سنخصص غرف عزل بالمستشفيات حال رصد إصابات بجدري القرود

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن الدولة المصرية استعدت جيدًا لفيروس «جدري القرود»، بعد تجربتها الرائدة في مكافحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19» منذ الوهلة الأولى، وذلك بالترقب والاستعداد في المطارات والموانئ بالتعاون مع الحجر البيطري المشارك لرصد القادمين مع حظر الحيوانات القادمة من إفريقيا، «الاستعدادات موجودة وربنا يكرمنا ونتمنى أن يمر بسلام، مانقدرش نعزل أنفسنا عن العالم، وإذا ظهرت حالات سيتم التعامل العلمي الصحيح معها».

اللقاحات ضد الجدري ليس متاح عالميًا الآن

وعن مدى إمكانية تخصيص أقسام عزل لمرضى «جدري القرود» حال ظهور حالات في مصر، أضاف «تاج الدين»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، والذي يُعرض على شاشة «أون»، أن العزل ضروري وغالباً سيكون هناك اقسام مخصوصة في مستشفيات الحميات إذا ظهرت حالات، كاشفًا مدى جدوى التطعيم الاستباقي الموجود في الأساس للجدري، إذ قال « اللقاحات ضد الجدري ليس متاح عالميًا الآن، لكن متاح في بعض الدول التي كانت تقوم بتخزينه».

من السابق لآونة الحديث عن تصنيع مصر لقاحات مضادة لجدري القرود

وأشار مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن الشركات الدوائية المختلفة حول العالم ستبدأ العمل سريعًا على إخراج لقاح مضاد لـ «جدري القرود»، ومن السابق لأوانه أن تقدم مصر من أجل تصنيع هذا اللقاح، «سابق لأوانه، إحنا نحصل الأول على التطعيم بتاعه وبعدين نشوف».