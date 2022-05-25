مدحت نور الدين يكشف تفاصيل ديوانه الأول «خلص الكلام»

استضاف برنامج «الستات ميعرفوش يكذبوا»، المذاع على قناة «CBC»، وتقدمه الفنانة مني عبدالغني، والإعلاميتين هبة الأبصيري، وإيمان عز الدين، الشاعر مدحت نور الدين، الذي قدم مؤخرًا ديوانه الأخير «خلص الكلام».

مدحت نور الدين عن ديوانه

عن فكرة ديوانه الأول، قال: «الفكرة جاءت منذ فترة، حين قررت أن أجمع القصاصات التي دونتها سابقًا في كتاب، وأن انتقل إلى الاحترافية، خاصة أنني بدأت الكتابة منذ أن كنت في الجامعة، فعلى الرغم من كوني مهندسًا، إلا أن حب الشعر جعلني أقدم خلص الكلام، الذي أجد أنه وش الخير عليا».

أغنيات كوكب الشرق

كشف الشاعر مدحت نورالدين، أن أغنيات كوكب الشرق أم كلثوم، بها عبقرية كبيرة، سواء على مستوى اللحن أو الكلمات التي قدمها الشعراء ومنهم أحمد رامي، وبها مصدر إلهام لكثير من الشعراء.

كما كشف عن تأثره الواضح بالشاعر صلاح جاهين، الذي قال عنه: «أشعاره دائمًا حاضرة ومناسبة لكل الأوقات، ولكل الشعراء».

وقال إن الأسرة والأصدقاء وما يقابله في الحياة من مواقف، هي مصدر إلهامه في الكتابة، قائلًا: «زوجتي هي من يشجعني ويدعمني دائمًا فيما أقدم، وكل أبيات الشعر التي أقدمها ستجد أن بها تجسيد لزوجتي».

وقال إن الوطن هو الأساس، والانتماء له هو السبب وراء خروج كل المشاعر التي يدونها أي شاعر، قائلًا: «حب الوطن يخليك تكتب في كل حاجة فهو السبب في الاحساس بالحب والانتماء».

قدم خلال الحلقة، أبيات شعر عن مصر، كاشفّا عن إمكانية تحويلها لأغنية وطنية يقدمها عدد من نجوم الفن، منهم أحمد جمال، أنغام، شيرين.

يذكر أن «الستات مايعرفوش يكدبوا»، يذاع من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الثالثة عصرًا.