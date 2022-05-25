ضبط شبكات للبث اللاسلكي لفك شفرات القنوات الفضائية بدون ترخيص بالشرقية

تواصل أجهزة وزارة الداخلية، جهودها المستمرة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية.

ووفق بيان أصدرته الوزارة، اليوم الأربعاء، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام ثلاثة أشخاص بإنشاء شبكة للبث اللاسلكي على مستوى نطاق دائرة مركز شرطة أبوكبير بمحافظة الشرقية، ببث مجموعة من القنوات فيها المحتوى الخاص بالقنوات الفضائية المشفرة وبيع الخدمة للجمهور نظير مبالغ مالية دون تصريح من الجهات المختصة.

العثور على 63 جهاز استقبال

تم استهداف مقر الشبكة المشار إليها، والتقابل مع أحد المتهمين، مدير وشريك في الشبكة، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة أبو كبير بالشرقية، وبالتفتيش في حضوره تم العثور على «63 جهاز استقبال الإشارة ومعالجتها وفك الشفرة - المستلزمات والأدوات والعدد المُستخدمة لإعادة بثها بعد تشفيرها مرة أخرى بصورة لاسلكية – هاتف محمول خاص بالمتهم بفحصه فنيًا تبين وجود آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامى – عدد من الأوراق مدون بها أسماء المشتركين».

وبمواجهة المتهم، أقر بارتكابه تلك المخالفات بقصد التربح المادي، كما تبين أن الشبكة المشار إليها وفروعها تقدم الخدمة لعدد من المواطنين نظير مبالغ مالية شهرية.

ضبط شبكة لفك شفرات القنوات الفضائية

كما أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام أحد الأشخاص، بإنشاء شبكة للبث اللاسلكي على مستوى نطاق دائرة مركز شرطة الزقازيق بمحافظة الشرقية، حيث يقوم ببث مجموعة من القنوات فيها المحتوى الخاص بالقنوات الفضائية المشفرة وبيع الخدمة للجمهور نظير مبالغ مالية دون تصريح من الجهات المختصة.

تم التقابل مع مالك الشبكة، مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق بالشرقية، وبالتفتيش تم العثور على «50 جهاز استقبال الإشارة ومعالجتها وفك الشفرة - المستلزمات والأدوات والعدد المُستخدمة لإعادة بثها بعد تشفيرها مرة أخرى بصورة لاسلكية».

وبمواجهة المتهم، أقر بارتكابه تلك المخالفات بقصد التربح المادي، كما تبين أن الشبكة المشار إليها وفروعها تقدم الخدمة لعدد من المواطنين نظير مبالغ مالية شهرية.

ضبط 112 جهاز استقبال الإشارة ومعالجتها وفك الشفرة

كما جرى ضبط ثلاثة أشخاص، أنشأوا شبكة للبث اللاسلكي على مستوى نطاق دائرة مركز شرطة الزقازيق ثان بمحافظة الشرقية؛ لبث مجموعة من القنوات فيها المحتوى الخاص بالقنوات الفضائية المشفرة وكذا شبكة لاسلكية، وتوزيع خدمات الإنترنت وبيعها للجمهور نظير مبالغ مالية دون تصريح من الجهات المختصة.

تم العثور على «112 جهاز استقبال الإشارة ومعالجتها وفك الشفرة - المستلزمات والأدوات والعدد المُستخدمة لإعادة بثها بعد تشفيرها مرة أخرى بصورة لاسلكية»، جرى ضبط المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.