«حماية المستهلك»: نرصد إعلانات لأدوية مغشوشة على القنوات ونتدخل لإيقافها

قال المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز قام برصد إعلانات للأدوية المغشوشة على بعض القنوات الفضائية تُبث وتذاع من داخل وخارج مصر، ومن ثم يتم إخبار القنوات التي تُبث من داخل مصر، مؤكدًا أن كافة القنوات التي تبث من داخل مصر تستجيب لمطالبات الجهاز وتُوقف الإعلانات الضارة بالتعاون مع المجلس الأعلى للإعلام، موضحًا في الوقت ذاته أنه يتم رصد شكاوى المواطنين عبر السوشيال ميديا.

التواصل الاجتماعي يُعد أسرع وسيلة لإرسال الشكاوى

وأضاف «حسام الدين»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، الذي تُقدمه الإعلامية عزة مصطفى، ويُعرض على شاشة «صدى البلد»، أن التواصل الاجتماعي يُعد أسرع وسيلة لإرسال الشكاوى، وبالتالي يقوم جهاز حماية المستهلك بالعمل على رصدها فورًا والتعامل معها، لذلك نال الجهاز ثقة 84% من الشعب المصري، وهو يُعد على تحسن أداء تعامل مسؤولي الجهاز مع المواطنين والإسراع على حل مشاكلهم، كما أنه لا يتم إغفال مطالب النسبة الباقية.

ضرورة حصول المواطن على فاتورة البيع

وشدد رئيس جهاز حماية المستهلك، على ضرورة حصول المواطن على فاتورة للبيع، بعد انتشار ظاهرة البيع عبر السوشيال ميديا دون فواتير، كون جهاز حماية المستهلك لا يستطيع حماية أي مواطن قام بشراء أي سلعة دون أن يكون معه فاتورة، ويجب على المواطنين ضرورة الحصول على الفاتورة من أجل أت يتأكد الجهاز من الشراء، موجهًا حديثة للمواطنين: «لا تتنازلوا عن الفاتورة، اللي ميرضاش يديلك الفاتورة بلا تشتري منه»، فضلًا عن ضرورة قراءة العقد قبل الشراء والاستعانة بقانوني حال عدم الدراية القانونية.