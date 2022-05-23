حماية المستهلك: الدولة ضخت 130 مليار جنيه في 3 أشهر.. والأسعار لم تنخفض

قال المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن السوق في الوقت الحالي محتاجة وعي شديد من التاجر والمستهلك، لافتا إلى أن الوضع صعب للغاية عالميا وفي غاية القسوة، وهذا يؤثر على السوق المحلية، ومصر ليست بمعزل عن العالم، مؤكدا أن السلع الأساسية ارتفعت بشكل جنوني في العالم بسبب أزمة الحرب الروسية الأوكرانية وهذا لم يحدث من قبل، لافتا إلى أن من عاشوا الحرب العالمية الثانية لم يمروا بهذا الأمر، حيث تأثر أكبر شخص منتج وأصغر شخص مستهلك.

ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة لأرقام لم تحدث منذ 50 سنة

وأضاف حسام الدين خلال استضافته في برنامج «الحياة اليوم»، مساء اليوم الاثنين، على فضائية الحياة وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن الولايات المتحدة الأمريكية وصل التضخم فيها 8% وهذا لم يحدث في السوق منذ 50 سنة، لافتا إلى أن سعر البنزين ارتفع للضعف الفترة الأخيرة، مؤكدا أن الاقتصاديات المستقرة تحمل الدولة على المواطن 100% من الزيادة ولكن الدول ذات الاقتصاديات غير المستقرة تتحمل جزءا من ارتفاع الأسعار.

مصر ضخت 130 مليار جنيه في 3 شهور

وأوضح رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الدولة ضخت في 3 أشهر 130 مليار جنيه ولم يشعر المواطن سوى بارتفاع أسعار جنوني، مبينا أن جهاز حماية المستهلك لا يقف مكتوفي اليد، مطالبا بوجود وعي عند الناس والراهن عليه لأنه دون وعي ستكون المشكلة أكبر مما يعتقد البعض.