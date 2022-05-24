«لو الإنترنت ضعيف أو بيفصل كتير» كيفية تصعيد شكوى لجهاز حماية المستهلك

يعاني العديد من الأشخاص مع ضعف الإنترنت وانقطاعه لفترات طويلة متكررة، إذ يتواصلون مع خدمة العملاء الخاصة بشركة الاتصالات ليتسائلون عن سبب العطل وتقديم شكوى ولكن دون جدوى، مما يجعلهم يصعدون الأمر في بعض الأحيان.

يلجأ البعض إلى تقديم شكوى لجهاز حماية المستهلك عند انقطاع الإنترنت أو ضعف الشبكة وسرعات التحميل، بعد استنفاذ محاولاتهم مع شركة الاتصالات التي يشتركون بها.

تقديم شكوى لانقطاع الإنترنت لجهاز حماية المستهلك

قال إسلام الجزار مسؤول المكتب الإعلامي لرئيس جهاز حماية المستهلك، إن الراغبين في تقديم شكوى للجهاز عليهم في البداية الاتصال بشركة we أو الشبكة التابعين لها وتقديم شكوى وتسجيل رقم ثم الاتصال بحماية المستهلك لتقديم شكوى بتلك الأرقام، ويجرى بحث المشكلة من قبل الجهاز والفصل فيها، وتعويض المستخدم إذا كان له حق بالفعل.

طرق تقديم شكوى لجهاز حماية المستهلك

- يمكن تقديم شكوى لجهاز حماية المستهلك من خلال إرسال رسالة إلكترونية، على الرابط الإلكتروني الرسمي للجهاز من خلال الضغط هنا.

- وبعد الدخول على الرابط قم بتسجيل البيانات الخاصة بك، ومحل الشكوى وبعد ذلك اضغط على التسجيل.

- وبعدها اضغط على متابعة الشكوى، حتى يسهل عليك متابعة الشكوى سريعًا، من خلال إدخال الرقم السري الذي سيظهر لك.

- كما يمكن تقديم شكوى من خلال استخدام تطبيق الموبيل على جوجل ستور وأبل ستور.

- كما يمكن تقديم شكوى في أحد المقار الخاصة بجهاز حماية المستهلك، في 115 بالقرية الذكية، أو في مقره رقم 96 بشارع أحمد عرابي بالمهندسين.

- ومن ضمن طرق تقديم شكوى لحماية المستهلك هي التواصل مع الجهاز من خلال رقم الخط الساخن «19588» أو من خلال رقم «الواتساب» 01577779999

- إرسال التواصل من خلال رقم الفاكس 0233055753.