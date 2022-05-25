«المركزي» يطرح أذون خزانة بقيمة 20.5 مليار جنيه غدا

يطرح البنك المركزي المصري على مدار يومين أذون خزانة مختلفة الآجال بقيمة إجمالية تصل إلى 42.5 مليار جنيه؛ إذ يطرح صباح غد الخميس، أذون خزانة بقيمة 20.5 مليار جنيه ثم يعاود الطرح صباح الأحد المقبل، بقيمة إجمالية تصل إلى 22 مليار جنيه.

طرح أذون خزانة بشكل أسبوعي

ويطرح البنك المركزي المصري أذون وسندات الخزانة بشكل أسبوعي طوال العام المالي لصالح وزارة المالية التي تستخدم حصيلة الطرح في الإنفاق على الموازنة العامة للدولة سواء في العام المالي الحالي 2021-2022 أو في باقي السنوات المالية بشكل دوري.

وأعلن البنك المركزي المصري عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، عزمه طرح أذون خزانة صباح الغد بقيمة إجمالية تصل إلى 20.5 مليار جنيه تتوزع بين أذون خزانة أجل 182 يوم بقيمة 12.56 مليار جنيه، بالإضافة إلى أذون خزانة أجل 364 يوم بقيمة تصل إلى 8 مليارات جنيه في نفس اليوم.

وأكد البنك المركزي عبر موقعه الرسمي، أنه يعتزم معاودة طرح أذون الخزانة صباح الأحد المقبل بقيمة إجمالية تصل إلى 22 مليار جنيه تتوزع بين أذون خزانة أجل 91 يوم بقيمة 13 مليار جنيه إلى جانب طرح أذون خزانة أجل 273 يوم بقيمة إجمالية تصل إلى 9 مليارات جنيه لتصبح قيمة طروحات أذون الخزانة على مدار يومي الخميس والأحد بنحو 42.5 مليار جنيه.

رفع أسعار الفائدة

وكانت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي، رفعت أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس أو ما يعادل الـ 3% منذ شهر مارس الماضي على مرتين؛ الأولى يوم 21 مارس في جلسة استثنائية رفعت فيها الأسعار بنسبة 1% ثم واصلت رفع أسعار الفائدة في اجتماعها يوم الخميس الماضي بمقدار 2%.