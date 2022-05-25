وفد «زراعة النواب» يزور مطروح: تكلفة مشروع «صرف سيوة» 726 مليون جنيه

استعرض اللواء خالد شعيب محافظ مرسى مطروح، أبرز المشروعات الزراعية ومشروعات الري ومحطات التحلية وجهود عمل السدود ومخرات السيول ومشروعات الإنتاج الزراعي، بالمحافظة، خلال زيارة وفد لجنة الزراعة بمجلس النواب لمحافظة مطروح، وسيوة، لتفقد المشروعات القومية برئاسة النائب هشام الحصري.

وتفقد الوفد، عدد من المشروعات القومية في قطاع الزراعة والصرف الزراعي، ومتابعة حل بعض المشكلات التي تواجه المزارعين، بحضور نائبة المحافظ، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمطروح.

وأشاد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، بما يقدمه أبناء مطروح من أعمال وطنية بطولية، للحفاظ عن حدود مصر الغربية، مضيفا أن الأزمات التي مرت بالعالم ومنها جائحة كورنا، لفتت انتباه العالم لأهمية الزراعة ودورها، وكذلك أثر الحرب الأوكرانية على دول العالم، ما أدى لزيادة السلع والمواد الغذائية، التي أدت لموجة تضخم عالمية، إلا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصر بحرصه على المواطن المصري.

زراعة 4 ملايين فدان

وأوضح: «كانت خطة الرئيس، زراعة 4 ملايين فدان، إضافة للرقعة الزراعية، وهناك 500 ألف فدان، والمليون فدان، وشرق العوينات، ونقول للرئيس شكرا أوفيت بوعدك، إضافة الى المشروعات القومية، ومنها مشروع حياة كريمة الذي سيغير وجه الحياة في مصر، وهو الأكبر من نوعه على مستوى العالم، وموازنته تتجاوز التريليون حنيه، وما كان ممكن أن يحدث لولا الإرادة السياسية، والإصرار الرئاسي».

وشدد الحصري على أهمية ما تشهده البلاد حاليا، من نهضة في قطاعي الزراعة والري نتيجة المشروعات القومية، التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتي قضت على العديد من المشكلات المزمنة في قطاعى الزراعة والري، وأدت إلى زيادة الإنتاج الزراعي.

المشروعات القومية بمحافظة مطروح

وقال الحصرى، إن الوفد تفقد ما يجرِ على أرض الواقع، بشأن المشروعات القومية بمحافظة مطروح ومدينة سيوة، ولا سيما مشروع الصرف الزراعى بسيوة، الذى يتم تنفيذه بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتكلفة 726 مليون جنيه، لحماية الأراضى الزراعية بالواحة، وحل مشكلة كبيرة كانت تواجه المزارعين منذ 30 عاما، بسبب ارتفاع منسوب مياه الصرف الزراعى، ما كان يهدد الثروة الزراعية والتربة بالواحة.

وأضاف رئيس اللجنة، كما تفقدت اللجنة خلال زيارتها، الصناعات الاستراتيجية القائمة على الزراعات بتلك المحافظة مثل النخيل والزيوت.

ويضم الوفد البرلماني، النائب صقر عبد الفتاح صقر، وكيل اللجنة، والنائب محمد محمود عبد القوى، أمين سر اللجنة، والنواب أميرة سعد عبدالله، جابر أبو خليل، عادل عبد الوهاب يونس حماد، حمدى محمد حسن سليمان، ايمن شكرى، إبراهيم الديب، أعضاء اللجنة، وأحمد العقاد ويحيى جلال وعادل حسن من أمانة اللجنة، وعادل داود من العلاقات العامة.