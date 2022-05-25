عاجل.. واشنطن: تجنيس روسيا للأوكرانيين يهدف لإخضاع كييف

أعلنت واشنطن أن تجنيس روسيا للأوكرانيين، يهدف لإخضاع كييف، وفقا لما ذكرت قناة «العربية» في نبأ عاجل.

فيما أوضحت أوكرانيا أن خطة منح جوازات سفر روسية لأوكرانيين، تعد انتهاكا صارخا لسيادتنا، متهمة الكرملين بارتكاب «سلوك إجرامي» بسبب منحه الجنسية لمواطنين أوكرانيين.

منح جوازات سفر روسية لأوكرانيين

في سياق متصل، أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ارتفاع عدد الضحايا من المدنيين بأوكرانيا إلى 8628 منذ بدء العملية العسكرية الروسية.

وأوضحت مفوضية الأمم المتحدة في آخر تحديث لأعداد الضحايا المدنيين في النزاع الروسي-الأوكراني، أنه من القتلى كان هناك 1497 رجلاً و985 امرأة و91 فتاة و99 فتى، بالإضافة إلى 69 طفلاً و1233 بالغًا لم يُعرف جنسهم بعد.

وأضافت أنه من بين المصابين 938 رجلاً و619 سيدة و108 فتيات و130 فتى و164 طفلاً و2695 بالغًا لم يعرف جنسهم بعد.

ارتفاع عدد الضحايا من المدنيين بأوكرانيا إلى 8628

وأوضحت الأمم المتحدة أن معظم الإصابات المدنية المسجلة نتجت عن استخدام أسلحة متفجرة ذات نطاق تأثير واسع، بما في ذلك القصف بالمدفعية الثقيلة وأنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق والضربات الصاروخية والجوية.

وتعتقد المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن الأرقام الفعلية أعلى بكثير، حيث تأخر تلقي المعلومات من بعض المواقع التي دارت فيها أعمال قتالية مكثفة، ولا تزال العديد من التقارير معلقة.