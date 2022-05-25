محمد رمضان يعلن موعد طرح كليب بلالين بصورة جديدة

أعلن الفنان محمد رمضان عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، موعد طرح كليبه الجديد بلالين.

ونشر محمد رمضان صورة جديدة من كواليس الكليب، وعلق عليها: «كليب بلالين يوم الاتنين القادم على قناتي الرسمية عبر اليوتيوب.. ثقة في الله نجاح».

أغنية بلالين

وطرح الفنان محمد رمضان منذ أيام أغنية «بلالين» عبر تطبيق أنغامي، وحققت نسب مشاهدات عالية في أول ساعات من طرحها.

وكشف محمد رمضان خلال فيديو نشره عبر موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، سبب اختياره لاسم بلالين قائلا: «البلالين جزء لا يتجزأ من حياتنا معانا في الفرح والمناسبات السعيدة، ومش موجودة في المناسبات الصعبة، أغنية بلالين بهديها لكل البلالين اللي أنا نفختهم في حياتي من وأنا عيل صغير لحد النهاردة، كل صيف وأنتوا طيبين».

كلمات أغنية بلالين

وتقول كلمات الأغنية: «دخولنا مرعب خلي الكل يركن.. وحش اللعبة حضر يبقي كله يكتم.. ماليش آخر من الآخر أنا متحكم.. هكسر سقف طموحك عالمزيكا مجرم.. ياض جامد أنا كده من يومي.. نسخة واحدة وهما قلدوني.. بالأسطورة أنا لقبوني.. صعبة عليكوا إنكوا توصلولي».

فيلم «نمبر وان»

ويعمل الفنان محمد رمضان على مشروع فيلمه الجديد «نمبر وان»، الذي أعلن عنه منذ أيام، حيث نشر فيديو عبر موقع الفيديوهات والصور «إنستجرام»، وهو يجري بعض التدريبات الرياضية.

وعلق رمضان على الفيديو: «بسم الله توكلنا على الله، بدأنا تنفيذ فيلمي القادم نمبر وان، تأليف أحمد عادل وإخراج ياسر سامي وإنتاج يوسف الطاهر، سينمات مصر والوطن العربي تستعد لاستقبال جمهوري، ثقة في الله نجاح».