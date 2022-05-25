محمد رمضان ينتهي من تصوير كليب أغنيته الجديدة «بلالين» وطرحه خلال أيام

انتهى النجم محمد رمضان، من تصوير كليب أغنيته الجديدة «بلالين»، ومن المقرر طرح الكليب خلال الأيام المقبلة عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» .

أغنية «بلالين» من كلمات وألحان اسلام شندي، ومن توزيع شندي وخليل، ومدير تصوير فيكتور كريدي، والكليب من تنفيذ شركة شو ميديا برودكشن ويرأسها محمود الشيخ، ومهندس ديكور عاصم على، وبروديوسر محمد سعيد وعمرو علاء، وأسيست بروديوسر عبد الرحمن محسن، وإشراف عام محمود رمضان، ومدير مالي لـ«MR1» عبد الغني شوشة، ومن إخراج بثينة.

محمد رمضان ينشر فيديو من تصوير كليبه الجديد «بلالين»

وكان رمضان، قد كشف خلال الساعات الماضية، عن مقطع فيديو من كواليس تصوير أغنيته الجديدة «بلالين» بأحد شوارع القاهرة، وتجمهر عدد كبير من المواطنين حوله لالتقاط الصور التذكارية معه ومصافحته، كما أنه قام بطرح الأغنية خلال تطبيق أنغامي.

آخر أغاني محمد رمضان

يذكر أن، آخر أغاني محمد رمضان، كانت أغنية «إيفري داي» التي تعاون فيها معه المغني النيجيري دامي، وتم طرحها عبر قناته الخاصة على موقع «يوتيوب»، كما طرح أغنية أخرى بعنوان «عاملين جامدين» ضمن أحداث مسلسله الرمضاني السابق «المشوار»، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا، وحصدت مليون و800 ألف مشاهدة عبر موقع «اليوتيوب».

أبطال مسلسل «المشوار»

وتألق محمد رمضان خلال موسم رمضان السابق 2022 من خلال دور «ماهر» في مسلسل «المشوار» الذي عرض حصريا على شاشة قناة «DMC»، وشاركه بطولته كل من: دينا الشربيني، أحمد مجدي، أحمد كمال، بيومي فؤاد، سيد رجب، حنان يوسف، وغيرهم من الفنانين وضيوف الشرف، والعمل إشراف عام على الكتابة محمد فريد، وإشراف على الإخراج من المخرج الكبير محمد ياسين.