«الصحة»: جدري القرود غير قادر على التحور.. وأصاب 16 دولة خارج أفريقيا

قال الدكتور خالد عبدالغفار القائم بأعمال وزير الصحة، إنه لم يتم اكتشاف أي إصابات بجدري القرود حتى الآن، موضحًا أن العالم شهد 250 إصابة، ما بين مؤكدة ومشتبه فيها في أكثر من 16 دولة خارج قارة أفريقيا.

وأضاف «عبدالغفار»، في تصريحات تلفزيونية، أن كل الحالات المكتشفة متوسطة ولا مشكلات فيها، مشيرًا إلى أنّ الفيروس ليس جديدا علينا، وبالتالي فإنه لا يعتبر وباء مثل كورونا وصعب الانتشار، وبخاصة أن تكوينه الجيني لا يمنحه القدرة على التحور.

أعراض المرض

وأشار القائم بأعمال وزير الصحة، إلى أنّه يشبه البشري الذي ظل موجودا حتى 1980 مع توافر اللقاح الذي يعطي مناعة أكثر من 85% لجدري القرود، موضحًا أنّ من من أعراض الإصابة بمرض جدري القرود، ظهور طفح جلدي وبثور وخروج سائل الذي يعتبر معديا، متابعًا أنّ المصاب يشعر بارتفاع درجة حرارته بشكل كبير ثم يظهر بعد أيام طفح جلدي.

وشدد، على أنّه من منذ أن ظهرت الحالات حول العالم، خاطبت الوزارة الجهات الصحية، للحصول على توصيف المرض، كما خاطبت شركات الأدوية المصرية لكي تحصل على المادة الخام من الدواء والتوصل إلى دواء لجدري القرود، مردفًا أن مصر تسعى إلى توفير لإنتاج مصل دوائي أو لقاح ضد مرض جدري القرود.

ضرورة الوعي بالتعامل مع جدري القرود

وأكد الوزير، ضرورة أن يكون هناك وعي في التعامل مع هذا المرض، مشيرا إلى أنه لا توجد نصائح علمية بالابتعاد عن تربية الحيوانات خوفا من الإصابة بجدري القرود، مفسرا هذا الأمر بأننا لا نعيش في وسط أو غرب أفريقيا، أي أننا لسنا في منطقة وباء أو منطقة نخشي فيها من التعامل مع الحيوانات.