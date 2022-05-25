تحذيرات قوية.. الصحة تكشف الفئات الأكثر عرضة للإصابة بـ«جدري القرود»

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن هناك استعدادات على مستوى محافظات الجمهورية، للتعامل الفوري والعلمي مع حالات مرض جدري القرود، حال ظهور أي حالات، مشيرا إلى أن مستشفيات الحميات، لديها تاريخا طويلا في التعامل مع الأوبئة، ورصيدها يسمح لتجاوز هذا الفيروس.

الطب الوقائي والتعامل مع جدري القرود

أضاف متحدث الصحة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الطب الوقائي بالوزارة يتابع الموقف الوبائي الخاص بمرض جدري القرود، لافتا إلى أن هناك 26 مركزا لترصد الأمراض الوبائية، موزعين علي مستوى محافظات الجمهورية، وهناك تعامل علمي مع جميع البيانات والتحاليل، ومن ثم يتم اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية، مؤكدا أنه لا توجد أي إجراءات استثنائية للتعامل مع مرض جدري القرود، حتى وقتنا هذا، وأن الوزارة مستعدة لأي سيناريو خاص بهذا المرض.

الفئات الأكثر عرضة للإصابة بجدري القرود

شدد عبد الغفار، على ضرورة اتباع المواطنين لجميع الاحتياطات اللازمة، تجاه مرض جدري القرود، لافتا إلى بخلاف المتعاملين بشكل مباشر مع الحيوانات، ينتشر بسرعة كبيرة بين الأطفال، وأن عليهم التقليل من التعامل مع الحيوانات بشكل مباشر، موضحا أنه أقل فتكا من مرض الجدري، إذ لا ينتقل بسرعة مثل فيروس كورونا، بل يحتاج إلى التلاصق الشديد لانتقال العدوى.

كانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت تطوير الخطوط الساخنة لها، لاستقبال جميع التساؤلات والاستفسارات، من خلال المصادر الرسمية لها، داعية المواطنين إلى توخي الحذر والطمأنينة من خلو مصر من مرض جدري القرود، أو وجود أي حالة مشتبه فيها، مؤكدة أنه فور اكتشاف أي حالة مصابة، سيتم الإعلان عنها بكامل الشفافية، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة، حيال هذا المرض بشكل علمي.