نقيب البيطريين: حلم تطوير الثروة الحيوانية ممكن.. والطبيب عنصر رئيسي

قال الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين، ورئيس اتحاد البيطريين العرب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وضع يده على ملف هام وحيوي، وهو الأمن الغذائي وتحسين حياة الفلاح والمربي الصغير، عندما طالب وزير الزراعة، بخطة طموحة لتطوير الثروة الحيوانية بمصر، التي تصل لـ2 مليون رأس ماشية، واستبدالها بأخرى تنتج ثلاثة أضعاف في الألبان، والضعف في إنتاج اللحم اليومي، للارتفاع بمستوى المعيشة للفلاح، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، والنزول بالأسعار بزيادة الإنتاج والاتجاه للتصدير، وتوفير العملة الصعبة.

الثروة الحيوانية

أشار «سليم» في بيان، إلى أن حلم الرئيس يستطيع الشعب المصري صاحب الإرادة التي لا تهزم أن يحققه، بالتعاون بين جمعيات المجتمع المدنى، ووزارة الزراعة ونقابة الأطباء البيطريين، فى خلال العامين الذى وضعهم الرئيس كمستهدف لتحقيق هذا الحلم، والمشروع الكبير الذى سيغير خريطة مصر الإنتاجية والثروة الحيوانية.

وأكد أن الطبيب البيطري، هو العنصر الرئيسي، فى هذه الخطة الكبيرة، لتطوير 2 مليون رأس ماشية، كما قال الرئيس باستبدالها بأخرى أكثر إنتاجا، وتمتلك صفات وراثية أقوى، موضحاً أن البقرة المحلية إنتاجها اليومي من اللحم 0.8 كجم يوميا، بينما البقرة البرازيلية تصل لـ1.5 كجم يوميا، أي الضعف، والبقرة المحلية تنتج 7 كجم لبن يوميا، بينما تنتج البقرة المستورد من 25 لـ30 كجم يوميا.

تفعيل دور الأطباء البيطريين

لفت إلى أن تفعيل دور الأطباء البيطريين، العنصر الأساسي فى خطة الرئيس الطموحة، لتغيير شكل الإنتاج، سواء من اللحوم أو الألبان، والوصول للاكتفاء الذاتي والتصدير، وأن النقابة العامة للأطباء البيطريين، لن تتأخر عن الاستجابة لتحقيق حلم الرئيس، وتساعد فى تحقيق الحلم، وتضع كل إمكاناتها كاستشارى للدولة في مجال الثروة الحيوانية، تحت أمر الرئيس السيسي، ووزارة الزراعة، ومن خلفها أبنائها الأطباء البيطريين، الذين لن يتأخروا عن نداء الوطن.

الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء

نوه سليم، بأن هذا المشروع الطموح، سيغير شكل مصر تماما، يستفيد منه الفلاح والمربي الصغير، وتتغير حياتهم للأفضل، ويزيد دخلهم، تحقيق الأكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء والألبان، فتح خطوط إنتاج جديدة، ومصانع لمنتجات الألبان والألبان المجففة، وتشغيل الأيدي العاملة، تغيير حياة 2 مليون أسرة مصرية، الاتجاه للتصدير وتوفير العملة الصعبة.