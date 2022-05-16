«البيطريين» تعقد الجمعية العمومية العادية 17 يونيو المقبل

أعلن الدكتور خالد سليم، النقيب العام للأطباء البيطريين، أنه سيتم عقد الجمعية العمومية العادية للنقابة العامة، يوم الجمعة الموافق 17 يونيو 2022، مضيفا أنه سيتم أيضا في نفس اليوم الاحتفال باليوم العالمي للطب البيطري والمؤجل من السبت الأخير لشهر أبريل نظرا لقدومه هذا العام في وسط احتفالات ومناسبات دينية ووطنية منها عيد تحرير سيناء وعيد القيامة وشم والعشر الأواخر من رمضان وعيد الفطر مما كان سيكون ذو أثر سلبي في تنظيم الاحتفال وقتها.

وقال الدكتور محمد سيف الأمين العام، إن قرار تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية جاء ضمن قرارات مجلس النقابة المنعقد يوم الأربعاء الموافق 11 مايو 2022، وأضاف أن الجلسة تضمنت أيضا الموافقة على الاحتفال باليوم العالمى للطب البيطري عقب انتهاء أعمال الجمعية العمومية مساء، على أن تتم فعاليات الاجتماع مع مجالس النقابات الفرعية يوم السبت التالي لانعقاد الجمعية العمومية.

وأضاف: و«تم التصديق على الجلسات السابقة لمجلس نقابة الأطباء البيطريين وهيئة المكتب، ومن أبرز بنود هيئة المكتب المصدق عليها كان إنشاء الإدارة المالية والموحدة لمزيد من الانضباط المالي اليومي للنقابة بكل أقسامها و كياناتها وكذلك إنشاء و تفعيل لجنة المشتريات وقسم المشتريات ضمن الإدارة المالية».

فى سياق متصل، قال الدكتور أيمن حلمي الأمين المساعد، إنه تم الموافقة على توصيات لجنة الأدوية والشركات بعقد ملتقى التدريب والتأهيل والتوظيف للأطباء البيطريين فى أغسطس المقبل، لافتا إلى أنه تم اعتماد الإعانات العلاجية والاجتماعية.