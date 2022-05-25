عاجل.. «الصحة» تغلق مستشفى خاصا لمخالفته الاشتراطات الطبية بـ«عابدين»

أغلقت وزارة الصحة والسكان مستشفى تابعا للقطاع الخاص بشارع الشيخ ريحان بمنطقة «عابدين» بمحافظة القاهرة، خلال حملة تفتيشية نفذتها الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص بالوزارة، ضمن الحملات الرقابية المستمرة على كل المنشآت الطبية، لرصد المخالفات، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها، حرصًا على صحة وسلامة جميع المرضى.

عدم التزام المستشفى بمعايير وسياسات مكافحة العدوى

صرح مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، بأنه بالمرور على المستشفى، تبين عدم التزامه بمعايير وسياسات مكافحة العدوى، وعدم التزامه بالاشتراطات الصحية الواجب توافرها، فضلاً عن عدم اكتمال التجهيزات الطبية، بعدد من أقسام المستشفى المختلفة.

وأوضح المصدر في تصريحات لـ«الوطن»، أن المخالفات التي جرى رصدها، تضمنت «عدم وجود غرف مخصصة للإفاقة بعد العمليات، عدم وجود سجل خاص بالعمليات، عدم تقسيم جناح العمليات، عدم وجود ملفات طبية للحالات، تهالك تجهيزات المستشفى والفرش الداخلي الخاص به، عدم وجود مكان مخصص للتعقيم، عدم وجود قسم للطوارئ».

العاملون بالمستشفى من الفرق الطبية غير مؤهلين

ولفت المصدر إلى أن العاملين بالمستشفى من الفرق الطبية، غير مؤهلين، وغير حاصلين على تراخيص مزاولة المهنة، مشيرا إلى ضبط أدوية ومستلزمات طبية وأكياس دم وبلازما مجهولة المصدر، وغير صالحة للاستخدام، بالإضافة إلى ضبط أدوية مخدرة، تؤثر على الصحة النفسية.

وأشار المصدر إلى أنه جرى نقل المرضى المتواجدين داخل المستشفى لأحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان، من إدارة الرعاية العاجلة التابعة الوزارة من خلال سيارات إسعاف مجهزة، لتلقي الخدمات الطبية اللازمة واستكمال علاجهم.

وأكد المصدر استمرار حملات المرور الرقابية على جميع المنشآت الطبية بمحافظات الجمهورية، للتأكد من مطابقتها والعاملين بها للاشتراطات الصحية اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، لضمان تقديم أفضل الخدمات الطبية حرصاً على صحة وسلامة المرضى.