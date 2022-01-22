غلق مستشفى غير مرخص بالشرقية.. يمثل خطورة على المواطنين

شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بالتنسيق مع مدير الإدارة الصحية بالحسينية، ومفتشي العلاج الحر بالإدارة، وبالاشتراك مع مجلس مدينة الحسينية برئاسة نائب رئيس المدينة، حملة للتفتيش على المنشآت الطبية بنطاق مركز ومدينة الحسينية، أسفرت عن غلق وتشميع مستشفى خاص يعمل بدون ترخيص.

وتأتي الحملات المكثفة في إطار خطة وزارة الصحة، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، وتعليمات الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بتكثيف الحملات على المنشآت الطبية غير الحكومية «الخاصة» بنطاق المحافظة، والضرب بيد من حديد ضد المخالفين، ضمانا لتقديم خدمة طبية آمنة، حفاظا علي الصحة العامة للمواطنين.

ضبط مستشفى بدون ترخيص

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط مستشفى يعمل بدون ترخيص، وغير مطابقة للاشتراطات الصحية، مما يمثل خطرا داهما على صحة المرضى، وتبين عدم اتباع سياسات مكافحة العدوى داخل المستشفى، وقام مفتشو الحملة بإثبات جميع المخالفات، وغلق وتشميع المستشفى الخاص بالكامل، بعد استصدار قرار من محافظ الشرقية بالغلق، وبعد إخلاء جميع الحالات المرضية المحجوزة بها، بالتنسيق مع مدير إدارة المستشفيات بالمديرية، ومدير مستشفى الحسينية المركزي.

تحرير المحاضر اللازمة

وأوضح الدكتور هشام مسعود بأنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفات المضبوطة بقسم شرطة الحسينية، مؤكداً على استمرار الحملات المكثفة لجميع الإدارات الرقابية بالمديرية، على مختلف المنشآت بالمحافظة، والتنبيه عليهم بعدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين، مقدما الشكر لمدير العلاج الحر بالمديرية، ولجميع مفتشي الحملة، والمشاركين في هذا العمل، لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.