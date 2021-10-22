غلق مستشفى خاص بعد وفاة مريضة بسبب «حقنة خاطئة» بالمنوفية

لقيت مريضة مصرعها في إحدى المستشفيات الخاصة بمركز السادات بمحافظة المنوفية، بسبب حصولها على حقنة مضاد حيوي أدت إلى إصابتها بالحساسية، مما أدى إلى وفاتها بعد تدهور حالتها الصحية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حول الواقعة.

وأكد مصدر مسؤول بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، أنه فور الإخطار بالواقعة انتقل فريق من الأطباء بالمديرية إلى المستشفى الخاص، وتبين وجود مخالفات به، وتقرر إغلاق المستشفي من قبل العلاج الحر بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية.

وأضاف المصدر المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المريضة وصلت إلى المستشفى، وبعد توقيع الكشف الطبي عليها، وجه الطبيب بتركيب محلول لها، وأثناء حقنها بإحدى الأدوية توفيت، بسبب حساسيتها من الدواء.

انطلاق القوافل المتنقلة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا

وانطلقت اليوم الجمعة، القوافل المتنقلة، لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا في المساجد الرئيسية بقرى محافظة المنوفية، تحت رعاية الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة والسكان، واللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، وإشراف الدكتور فيصل جودة وكيل وزاره الصحة بالمنوفية.

وتفقد الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، عددا من مراكز اللقاح في المساجد بمركزي شبين الكوم والباجور، التي انطلقت عقب صلاة الجمعة، مشددا على حق المواطنين في الحصول على اللقاح عبر المراكز المتنقلة، فضلا عن اتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التطعيم، ومنها التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات الطبية، والتعقيم، مشيدا بالأطقم الطبية التي تقوم بدور بطولي منذ بدء الجائحة لمحاصرتها حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين.