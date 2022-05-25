كيفية التحويل من الأزهر إلى التعليم العام.. الشروط والخطوات

كيفية التحويل من الأزهر إلى التعليم العام، سؤال كثر البحث عنه من خلال الأيام القليلة الماضية، وهو أمر سهل، حيث يمكن اتباع مجموعة من الخطوات البسيطة التي من قِبل طلاب مرحلة التعليم الأساسي الأزهري بداية من الصف الثاني الابتدائي حتى الطلاب المقبولين بالصف الثالث الإعدادي، وذلك وفق ما بينته وزارة التربية والتعليم.

كيفية التحويل من الأزهر إلى التعليم العام

وعن كيفية التحويل من الأزهر إلى التعليم العام، يمكن اتباع الضوابط التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم للتحويل من الأزهر إلى التعليم العام، التي تتمثل في:

التحويل من الأزهر إلى التعليم العام

ـ توافق سن القبول لمن يريد التحويل من الأزهر للتعليم العام مع سن القبول بالمدرسة المحول إليها حال قبوله ببداية الحلقة الابتدائية التي تقدم بها للأزهر الشريف.

ضوابط التحويل من الأزهر إلى التعليم العام

وفيما يخص كيفية التحويل من الأزهر إلى التعليم العام، يمكن أن يتقدم ولي الأمر بإفادة بسن القبول بالمدرسة المطلوب التحويل لها حتى يتحقق الأزهر من تطبيق شرط السن.

ـ وعن كيفية التحويل من الأزهر إلى التعليم العام يكون من خلال تطبيق شـرط المناظرة في السن حتى نهاية الحلقة الابتدائية فقـط.

ـ التأكيـد علـى عدم قبول التحويل للملتحقين برياض الأطفال والصف الأول الابتدائي من الطرفين.

التحويل من الأزهر إلى العام

ـ يكون التحويل من الأزهر إلى التعليم العام بموافقة الجهة المنقول منها الطالب، ولا يتم التحويل إلا بموافقة الجهة المحول إليها.

ـ على المسؤولين عن التحويل من الأزهر إلى التعليم العام، تحرير نماذج التحويل بالنسبة للجهتين مع ضرورة أن يكون مؤرخاً بتاريخ واضح وإلا فلن يُعتد بطلب التحويل.

ـ وفيما يخص تحويل الطالب من المعاهد الأزهرية لمدارس التربية والتعليم يكون من خلال بيان تدرجه الدراسي «ناجح / راسب» بالعام الدراسي.