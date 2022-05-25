خطوات الاستعلام عن حالة الطلب عبر صندوق التمويل العقاري بالرقم القومي للإعلان العاشر

يهتم الكثير من الشباب المتقدمين للحصول على شقق الإسكان الاجتماعي بمتابعة طلب استعلام صندوق التمويل العقاري بالرقم القومي الإعلان العاشر خلال الفترة الحالية، إذ أن هناك عددًا من المتقدمين لذلك الإعلان لن يحصلوا على الوحدات السكنية الخاصة بهم حتى الآن، ما يجعلهم يتساءلون عن موعد الاستلام وموقف حالة الطلب الخاص بهم.

وحرصا من بوابة «الوطن» على تقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل دائم ومستمر عبر محركات البحث المختلفة، نوضح من خلال هذا التقرير كيفية متابعة طلب استعلام صندوق التمويل العقاري بالرقم القومي الإعلان العاشر، عبر الموقع الرسمي الخاص بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، كالتالي:

خطوات متابعة طلب استعلام صندوق التمويل العقاري بالرقم القومي الإعلان العاشر

ـ على الراغب في متابعة طلب استعلام صندوق التمويل العقاري بالرقم القومي الإعلان العاشر الدخول للموقع الرسمي الخاص بصندوق الإسكان الاجتماعي من هنـــــــــــــــــــا.

- ثم بعد ذلك يتم اختيار الأيقونة الخاصة بالاستعلام عن حالة الطلب الخاص بالحصول على وحدة سكنية من مشروعات الإسكان بالضغط على «استعلام عن حالة الطلب».

الاستعلام بإدخال الرقم القومي الخاص

- وعلى الفور تظهر أمام الراغب في الاستعلام عن حالة الطلب الصفحة الخاصة بالبيانات التي يجب إدخالها، ليقوم الراغب في الاستعلام بإدخال الرقم القومي الخاص بمقدم طلب الحصول على الشقة والذي قام بتقديم الطلب على الموقع من قبل في الخانة المخصصة لذلك.

- ثم بعد ذلك يتم إدخال كلمة السر الخاصة بحساب مقدم الطلب على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي، والذي قام بإنشائه عند التقديم على طلب الحصول على وحدة سكنية من مشروعات الإسكان الاجتماعي.

- ثم تظهر حالة الطلب الخاصة بالمواطن، والتي تفيد بأن الوحدات السكنية تحت الإنشاء أم أنها قيد التسليم، ليستطيع المواطن معرفة سبب تاخير استلام الشقة الخاصة به.