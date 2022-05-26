الجمهور يشيد بـ سميرة سعيد بعد طرح «يلا روح»: ملكة التجديد والابتكار

طرحت الفنانة سميرة سعيد، منذ قليل، أغنيتها الجديدة «يلا روح»، الذي تفاعل معها الجمهور، بعد ساعات قليلة من طرحها.

وجاءت تعليقات الجمهور على الأغنية، كالتالي: «الديفا ملكة التجديد.. ملكة الابتكار.. الجنون الديفاوي مختلف دوما.. أحب هذا الجنون والاختلاف».

الجمهور: «يلا روح» كلماتها عميقة ومعبرة

وقال تعليق آخر: «أسعدتينا جدا بهذه الأغنية المغربية الجميلة حبيبتي الديفا سميرة سعيد، يلا روح كاملة متكاملة كلماتها عميقة ومعبرة ولحنها جميل خفيف يسعد القلوب، وأداؤك أجمل وأروع حبيبتي سميرة سعيد».

وعلق ثالث بقوله: «أسعدتينا وأبهرتينا ديفا بأغنيتك الرائعة والمنفردة، الأداء يدرس دمتي لنا فخرا»، ورابع: «عجبتني فكرة مزج إيقاع المقسوم الشرقي بكلمات مغربية، هذا في حد ذاته تجديد موسيقي.. أغنية صيفية مبهجة مضادة للاكتئاب.. أغنية للتاريخ سميرة كالعادة مبدعة».

أغنية «يلا روح» باللهجة المغربية، من كلمات محمد المرضي، وحكيم بو عامر، وألحان مهدي بوعامر، عادل الخياط، حكيم بو عامر، وتوزيع مهدي بو عامر، وعادل الخياط، ورؤية فنية نضال هاني وميكس وماستر ستيف.

أغنية يلا روح

وروجت الفنانة سميرة سعيد منذ أيام عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، لأغنيتها الجديدة «يلا روح»، التي تقدمها باللهجة المغربية بعد غياب سنوات طويلة عن الغناء بالمغربية.

ونشرت سميرة سعيد بوستر الأغنية، الذي ظهرت خلاله بلوك أفريقي جديد ومختلف كعادتها، لفت أنظار جمهورها ومتابعيها، وعلقت عليه بقولها: «أغنيتي المغربية الجديدة يلا روح.. قريبا».

يذكر أن آخر كليبات الديفا سميرة سعيد كانت أغنيتها mon cheri مون شيري، وهي الرابعة من ألبومها «إنسان آلي»، من إخراج نضال هاني.