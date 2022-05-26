أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 26-5-2022

يهتم العديد من المواطنين بمتابعة أخبار الاقتصاد والإطلاع على أسعار العملات المختلفة عبر محركات البحث بشكل يومي، مع تباين قيم العملات بين الحين والآخر، وخصوصا الأشخاص الذين يرغبون في تحويل الأموال مع اقتراب موسم الحج لأداء الفريضة.

وحرصا من بوابة «الوطن» على تقديم ما يبحث عنه القراء، نوضح من خلال هذا التقرير أسعار العملات في البنوك العاملة بمصر اليوم الخميس الموافق 26 مايو 2022، والتي جاءت كالتالي:

سعر اليورو في البنوك المصرية

وبالنسبة لسعر اليورو فسجل اليوم في بنك قناة السويس 19.91 جنيه للبيع مقابل 19.67 جنيه للشراء، ووصل اليورو في البنك الأهلي المصري وبنك مصر لنحو 19.98جنيه للبيع مقابل 19.74 جنيه للشراء، وجاء سعر اليورو في المصرف المتحد بسعر 19.67 جنيه للشراء مقابل 19.91 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

فيما سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي نحو 4.97 جنيه للبيع و4.94 جنيه للشراء، وجاء سعر الريال السعودي في بنك مصر 4.97 جنيه للبيع و4.94 جنيه للشراء، ووصل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري لنحو 4.97 جنيه للبيع و4.94 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

في البنك المركزي سجل الجنيه الإسترليني نحو 23.14 جنيه للشراء و23.29 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد وصل سعر الجنيه الإسترليني إلى 23.01 جنيه للشراء و23.36 جنيه للبيع، وفي بنك مصر بلغ الجنيه الإسترليني نحو 23.15 جنيه للشراء و23.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك المصرية

بينما وصل سعر الدولار في بنك مصر اليوم لنحو 18.61 جنيه للبيع مقابل 18.55 جنيه للشراء، وجاء سعر الدولار في بنك قناة السويس بسعر 18.55 جنيه للبيع مقابل 18.45 جنيه للشراء، فيما سجل الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 18.61 جنيه للبيع مقابل 18.55 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

ووصل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي لنحو 5.04 جنيه للشراء و5.07 جنيه للبيع، وفي بنك مصر وصل إلى 5.04 جنيه للشراء و5.07 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري لسعر يتراوح بين 5.04 جنيه للشراء و5.07 جنيه للبيع.