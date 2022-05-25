«الصحة»: لو بتعاني من طفح جلدي مع ارتفاع درجة الحرارة «اقعد في البيت»

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، إن فيروس جدري القرود أصاب عددا من دول العالم خارج القارة الإفريقية، وبلغ إجمالي الإصابات 250 حالة، وبفضل الله لا توجد أي حالة مصابة بجدري القرود في مصر، مضيفا:« لو فيه جدري القرود هنعرف، لأنه بيختلف عن فيروس كورونا المستجد، كورونا كنا ممكن نكشف بالصدفة على شخص يطلع إيجابي بدون ما يشعر»، وأحيانًا عند السفر للخارج يتفاجأ الشخص بأنه مصاب بكورونا رغم عدم شعوره بأي إعياء أو أعراض.

فيروس جدري القرود مميز في الأعراض

وأضاف «عبد الغفار»، خلال تصريحات تليفزيونية، أن فيروس جدري القرود مميز في الأعراض، إذ يُصاب الفرد بارتفاع درجة حرارة الجسم بشكل رهيب يصعب تحملها، ومن ثم تظهر طفح جلدي في الوجه ظاهر للجميع ويمتد في أجزاء الجسم المختلفة، وبالتالي سيكون الشخص ظاهرًا أمام الجميع، ومن ثم نسبة انتقال الفيروس من شخص إلى اخر ستقل نظرًا للاحتياط والحظر، « فاللي هيكون عنده جدري القرود هيكون وجهه مميز بأنه فيه طفح ودرجة حرارة مرتفعة للغاية، يبقى لازم يقعد في البيت».

توفير أجهزة تنفس صناعي خلال جائحة كورونا

وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، إلى أن منظمة الصحة العالمية أثنت على تجربة مصر في التعامل مع أزمة كورونا، والتطعيم ضدها، كما نجحت مصر في توفير أجهزة تنفس صناعي خلال الجائحة، وستنجح أيضًا في التصدي لجدري القرود حال الوصول لمصر، إذ يوجد اشتباه إصابات بجدري القرود في 16 دولة، مؤكدًا أن مصر تسعى إلى توفير لقاح أو دواء له، جدري القرود ليس لديه الفرصة للتحور.