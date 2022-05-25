ناصر النني: فخور بمحمد عشان بيحمس منافسيه في آرسنال ونفسي يبقى المدرب

قال ناصر النني والد محمد النني، لاعب خط وسط أرسنال الإنجليزي، إن المدرب ولاعبي الفريق يكنون لابنه كامل الاحترام والتقدير والحب، موضحًا: «في غرفة اللبس، ما شاء الله عليه، متفائل ومش بيزعل، وده قمة في الأخلاق للاعب الكرة».

وأضاف «النني» في مداخلة هاتفية ببرنامج مساء DMC، على قناة DMC، من تقديم الإعلامي رامي رضوان، وذلك خلال حديثه عن تجديد تعاقد نجله مع أرسنال: «بيحمس اللي بيلعبوا في مكانه، ودي حاجة تخليني فخور بيه، ممكن حد تاني يتضايق، لكن محمد بيشجعهم وبيكلم اللاعبين على طول، وبيبقى له توجيهات في الملعب، وقائد».

زين ما ربيت يا حاجة ناصر

وردّ عليه الإعلامي رامي رضوان، مثنيا على أخلاق نجله، قائلًا: «زين ما ربيت يا حاج ناصر». وأشار ناصر النني، إلى أنّه سجد شكرا لله بعدما جدد عقده: «ابني اتصل بيّا بعد التجديد، وأنا قلت له من شهر أنت هتجدد، أنا شايفه بيحب النادي، وبدعي له، وربنا يكرمه ويبقى مدرب».

نهاية مثالية للدوري الإنجليزي رفقة الجانرز

وأعلن آرسنال الإنجليزي، في صباح اليوم، تجديد عقد محمد النني، موسمًا جديدا، مع خيار التجديد لعام إضافي، بعدما قدم أداءً استثنائيا رفقة الجانرز، في المباريات الأخيرة بالدوري الإنجليزي، إذ انتهت بالحصول على لقب أفضل لاعب في لقاء إيفرتون، ضمن المنافسة في الدوري الأوروبي الموسم المقبل.

واستطاع نجم متوسط ميدان نادي المقاولون العرب الأسبق، أن يثبت أقدامه مع الجانرز، وأن يحصل على ثقة الإسباني مايكل أرتيتا المدير الفني للفريق، الذي اعتمد عليه أساسيا في المباريات الأخيرة، بعدما أصيب توماس بارتي، حيث منحت لمساته الحاسمة الفوز للجانرز في المباريات الأخيرة، وضمان المقعد الأوروبي للموسم الجديد.