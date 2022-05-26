نبيلة عبيد تسترجع ذكريات «أيام في الحلال».. من كلاسيكيات السينما

استعادت الفنانة نبيلة عبيد، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» ذكرياتها مع «أيام في الحلال»، ونشرت مقطع فيديو من الفيلم.

وعلقت نبيلة عبيد: «فيلم أيام في الحلال من كلاسيكيات السينما المصرية وأعتز به كثيرا، لأنه من إنتاج شركة أفلام نبيلة عبيد، وأيضا بسبب النجاح الكبير الذي حققه جماهيريا و بحسن استقبال النقاد واهتمام الصحافة الفنية عند عرضه في دور السينما».

الفيلم قصة الأديب إحسان عبد القدوس

وأضافت: «نال العديد من الجوائز من المهرجانات السينمائية، الفيلم قصة الأديب إحسان عبد القدوس وسيناريو وحوار مصطفى محرم، ومن إخراج حسين كمال، مساكم برائحة الذكريات الجميلة، سينما نبيلة عبيد».

نبيلة عبيد ترثي سمير صبري

يذكر أن الفنانة نبيلة عبيد، منذ أيام عبر حسابها بموقع الفيديوهات والصور «إنستجرام»، مقطع صوتي لها من برنامج Et بالعربي ترثي فيه الفنان سمير صبري.

وقالت نبيلة عبيد خلال التسجيل الصوتي:«البقاء لله سمير صبري مكانش حد يختلف عليه، صديق مخلص ومحب للحياة إلى آخر لحظة كان بيسجل برنامجه الإذاعي الشهير، وكان يتواجد في كل المناسبات ربنا كان مديه القوة والعطف والحنان».