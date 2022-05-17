نبيلة عبيد تهنئ عادل إمام بعيد ميلاده: «لقلبك الحب والفرح»

حرصت الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد على أن تكون واحدة من كوكبة الفنانين الذين هنأوا الزعيم عادل إمام بعيد ميلاده الـ82، الذي يحتفل به اليوم الثلاثاء.

ونشرت نبيلة عبيد، مشهدا من فيلم حرامي الحب الذي جمعها بالزعيم عادل إمام، وعلقت عليه: «الصديق والزميل الكبير الفنان النجم عادل إمام، كل عام وأنت مالي الدنيا فرح وشاغل الناس محبة».

وتابعت نبيلة عبيد: «يزداد العمر ويزداد معه التألق والعطاء وأنت كما أنت مبدع وجميل في كل السنين لقلبك الحب والفرح».

الفنانون يهنئون الزعيم بعيد ميلاده بكلمات مؤثرة

كما حرص أيضا عدد من الفنانين منذ قليل على تهنئة الزعيم عادل إمام، ومن بينهم الفنان إدوارد الذي نشر عبر صفحته الخاصة على موقع إنستجرام صورة تجمعه به، وعلق عليها: «كل سنة وأنت بألف خير يا فخر مصر».

مجدى كامل يهنئ عادل إمام بعيد ميلاده

وهنأ أيضا الفنان مجدي كامل الزعيم، من خلال مشاركته منشور عبر صفحته على موقع إنستجرام يحتوي على فيديو من أحد الاحتفالات القديمة بعيد ميلاد الزعيم عادل إمام، وعلق عليه: «كل سنة وأنت طيب يا زعيم وعقبال مليون سنة».

ونشرت الفنانة بشرى عبر خاصية ستوري على موقع إنستجرام، صورة لها مع الزعيم عادل إمام، وعلقت عليها: «كل سنة وأنت طيب يا زعيم يا هرم الفن والسينما».

يذكر أن آخر الأعمال الفنية لعادل إمام هي مسلسل فلانتينو، الذي قدمه في رمضان 2020 بالتعاون مع دلال عبد العزيز وداليا البحيري وطارق الإبياري وهدى المفتي وحمدي الميرغني وعدد آخر من الفنانين.