رئيس التحرير

محمود مسلم

عاجل.. «التعليم» توفر مجلدات مفاهيم الثانوية العامة خلال ساعات

كتب:

كريم روماني
12:14 ص | الخميس 26 مايو 2022
الدكتور طارق شوقي_ وزير التربية والتعليم

الدكتور طارق شوقي_ وزير التربية والتعليم

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سيجرى نشر مجلدات المفاهيم، لطلاب الثانوية العامة، خلال ساعة من الآن، أو في الساعات الأولى من صباح الخميس 26 مايو 2022، كما وعدنا منذ أيام.

جاء ذلك في تصريحات له على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأشار إلى أنه في الأسبوع الأخير لاختبارات الصف الأول الثانوي لنهاية العام الدراسي 2021 - 2022، بلغت نسبة أداء امتحان الفيزياء (في الفترة الصباحية) 99.85%، بينما بلغت نسبة أداء امتحان الفلسفة والمنطق (في الفترة الصباحية) 99.65%، كما بلغت نسبة أداء امتحان الأحياء (في الفترة الصباحية) 99.80%.

 

اقرأ المزيد:

محافظة شمال سيناء تنهي استعداداتها لامتحانات الثانوية العامة والأزهرية

«التعليم» تحارب الغش في الثانوية العامة بالكاميرات وغلق المواقع ومراقبة اللجان

وزير التعليم: جميع أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022 اختيار من متعدد

«التعليم» تضع 10 إجراءات ضد كورونا في لجان امتحانات الثانوية العامة

الحكومة تنفي احتواء امتحانات شهادة الثانوية العامة على أسئلة مقالية
كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.