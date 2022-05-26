عاجل.. «التعليم» توفر مجلدات مفاهيم الثانوية العامة خلال ساعات

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سيجرى نشر مجلدات المفاهيم، لطلاب الثانوية العامة، خلال ساعة من الآن، أو في الساعات الأولى من صباح الخميس 26 مايو 2022، كما وعدنا منذ أيام.

جاء ذلك في تصريحات له على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأشار إلى أنه في الأسبوع الأخير لاختبارات الصف الأول الثانوي لنهاية العام الدراسي 2021 - 2022، بلغت نسبة أداء امتحان الفيزياء (في الفترة الصباحية) 99.85%، بينما بلغت نسبة أداء امتحان الفلسفة والمنطق (في الفترة الصباحية) 99.65%، كما بلغت نسبة أداء امتحان الأحياء (في الفترة الصباحية) 99.80%.