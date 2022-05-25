«التعليم» تحارب الغش في الثانوية العامة بالكاميرات وغلق المواقع ومراقبة اللجان

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الثانوية العامة 2022، ستعقد يوم 20 يونيو المقبل، للمواد غير المضافة للمجموع، ويوم 26 من نفس الشهر، للمواد المضافة للمجموع، على أن تنتهي الامتحانات يوم 21 يوليو المقبل، وسط مجموعة من الإجراءات اللازمة لمواجهة الغش الإلكتروني.

وشددت الوزارة على تنفيذ الإجراءات الاحترازية، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، أبرزها تعقيم وتطهير اللجان، وتقليل أعداد الطلاب داخلها، وإلزام الطلاب والقائمين على الامتحانات بارتداء الكمامات الطبية أثناء التواجد داخل اللجان.

كل حالات الغش ستحال للنيابة العامة

وأعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وضع خطة شاملة لمواجهة الغش في امتحانات الثانوية العامة 2022، تشمل إغلاق جميع مواقع الغش عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالتنسيق مع الجهات المعنية، حظر تواجد دخول التليفون المحمول داخل اللجان، وعدم السماح لأي طالب بدخول اللجان بالكتاب المدرسي، وتركيب كاميرات مراقبة داخل اللجان، لضبط الطلاب الغشاشين، قائلًا: «سيجري تحويل جميع محاضر الغش إلى النيابة العامة، لتوقيع أقصى العقوبات على الطلاب الغشاشين، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب الممتحنين».

كاميرات مراقبة ستكون في كل لجان الثانوية العامة

وقال شوقي، في تصريحات لـ«الوطن»، إن جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2022 سيكون بها كاميرات مراقبة، لضبط الطلاب الغشاشين، لافتًا إلى أن جميع لجان الامتحانات ستكون معقمة تمامًا ضد كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والمراقبين والملاحظين والمشرفين ورؤساء اللجان، وللعمل على تيسير الامتحانات دون حدوث أي معوقات، موضحًا أن أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022 ستكون مؤمنة تمامًا.

وترصد «الوطن» في السطور التالية أبرز الإجراءات الاحترازية، لمواجهة كورونا خلال امتحانات الثانوية العامة:

1- قياس درجة حرارة الطلاب والمراقبين والملاحظين والمشرفين ورؤساء اللجان قبل دخولهم لجان امتحانات الثانوية العامة 2022.

2- تخصيص غرفتي عزل بكل لجنة امتحانية، لتقديم الدعم الطبي لأي طالب أو مراقب أو ملاحظ يشتبه في إصابته بفيروس كورونا المستجد.

3- إلزام الطلاب والقائمين على امتحانات الثانوية العامة 2022 بضرورة ارتداء الكمامات الطبية أثناء التواجد داخل اللجان.

4- تعقيم لجان امتحانات الثانوية العامة وتطهيرها بشكل دوري طوال أيام الامتحانات.

5- الحرص على توفير الأدوية اللازمة بغرف العزل بلجان الامتحانات على مستوى الجمهورية.

6- حظر تواجد الباعة الجائلين بمحيط لجان امتحانات الثانوية العامة، لمنع الزحام، والحد من انتشار فيروس كورونا.

7- التشديد على كل طالب بإحضار جميع أدوات الامتحان الخاصة به.

8- تأجيل امتحانات الثانوية العامة لأي طالب مصاب بفيروس كورونا، شرط تقديم مستند طبي رسمي يثبت إصابته وقت عقد الامتحانات.

9- تقليل أعداد الطلاب داخل اللجان بحد أقصى 16 طالبًا، لتحقيق التباعد بينهم، للحد من انتشار كورونا.

10- منع تداول الأدوات والمستلزمات المدرسية بين الطلاب في لجان امتحانات الثانوية العامة 2022.