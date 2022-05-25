محافظة شمال سيناء تنهي استعداداتها لامتحانات الثانوية العامة والأزهرية

أنهت محافظة شمال سيناء استعداداتها لامتحانات الثانوية العامة والأزهرية للعام الجاري، إذ عقد العميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة اجتماعًا بحضور رؤساء مجالس المدن، وقيادات التربية والتعليم والمنطقة الأزهرية والأمن والتليفونات والصحة والتموين والكهرباء والمياه والطب البيطري والشباب والرياضة، والهلال الأحمر وغيرها من الجهات المعنية، وذلك لبحث الاستعدادات الخاصة بالامتحانات بناء على توجيهات الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، والتي ستبدأ اعتبارًا من يوم 4 يونيو المقبل.

الغندور يناقش ترتيبات الامتحانات

وناقش العميد أسامة الغندور، سكرتير محافظة شمال سيناء، مع القيادات استعدادات كل من التربية والتعليم والمنطقة الأزهرية ومواعيد الامتحانات لكل شهادة وتجهيز اللجان، ومراكز توزيع الأسئلة وجمع الإجابات، علاوة على اتخاذ الإجراءات التأمينية والوقائية والاحترازية للجان الامتحانات بكل شهادة وتجهيزها لاستقبال الطلاب ورؤساء اللجان والملاحظين والمراقبين والعاملين، إلى جانب تجهيز الاستراحات الخاصة بإقامة رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين، وتوفير كافة احتياجاتهم من أدوات المعيشة ومستلزمات الإقامة.

«الغندور» يوجه برفع كفاءة المدارس ولجان الامتحانات

ووجه «الغندور» مجالس المدن والجهات المعنية برفع كفاءة المدارس التي بها لجان امتحانات والمناطق المحيطة بها، وتوفير الإنارة المناسبة داخل وفي محيط اللجان، مع توفير مولد كهرباء احتياطي لتشغيله في حالة انقطاع التيار الكهربائي، وذلك بالتنسيق بين مديرية التربية والتعليم وشركة توزيع الكهرباء، مشددًا على قيام شركة المياه بملء خزانات المدارس بالمياه .

واستعرض الغندور مع مسؤولى التربية والتعليم والمنطقة الأزهرية مواقع المدارس واللجان واحتياجاتها المختلفة، ووجه الجهات المختلفة لتطهيرها وتعقيمها قبل الامتحانات بيوم وبعد كل امتحان، مع توفير مواد التطهير والتعقيم من المحافظة، على أن تتولى مديريتي الشباب والرياضة والطب البيطري والهلال الأحمر تطهير وتعقيم مدارس ولجان العريش وبئر العبد والشيخ زويد ووسط سيناء والاستراحات ومراكز توزيع الأسئلة، وكذا توفير احتياجات الطلاب ورؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين من أدوات التعقيم الشخصية ووسائل الإعاشة والمياه والكهرباء وخطوط التليفونات وغيرها، إلى جانب توافر سيارات الإسعاف والحماية المدنية، معلنًا تشكيل لجنة من المحافظة لمتابعة استعدادات الامتحانات وتجهيزات اللجان.

وجرى تشكيل غرفتي عمليات في ديوان عام المحافظة والتربية والتعليم إلى جانب الوزارة خاصة بمتابعة سير الامتحانات وتوفير احتياجاتها أولًا بأول، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ المناسب للطلاب خلال فترة الامتحانات وحل أية مشكلات طارئة، ومتابعة اتخاذ كافة الإجراءات التأمينية والوقائية.

وأكد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم جاهزية جميع المدارس واللجان للامتحانات، وأن اللجان مجهزة إلكترونيًا لأداء الامتحانات فيما عدا 3 لجان ورقية، وأن عدد طلاب الثانوية العامة يبلغ 3179 طالبًا وطالبة، موزعين على عدد 16 لجنة بواقع 7 لجان بالعريش، ولجنتين بالشيخ زويد، ولجنة برفح، و5 لجان ببئر العبد، ولجنة واحدة بالحسنة، مع توفير بوابات إلكترونية للكشف على الطلاب، وتوقيع بروتوكول تعاون مع الأمن والتموين والصحة والكهرباء والمياه لتوفير احتياجات الامتحانات وتأمين اللجان.

وأشار الى أن امتحانات الثانوية العامة تبدأ اعتبارًا من يوم 20 يونيو لمدة يومين بالنسبة للمواد التي لا تضاف إلى المجموع، على أن تستأنف من يوم 26 يونيو لاستكمال الامتحانات حتى يوم 21 يوليو يتخللها عطلة عيد الأضحى المبارك.

وأكد محمد عبدالعظيم عطية مدير عام المنطقة الأزهرية للعلوم الثقافية وشؤون الطلاب أن هناك 8 لجان للامتحانات موزعة على كل من العريش وبئر العبد والشيخ زويد ووسط سيناء، وأن إجمالي عدد الطلاب يبلغ 659 طالبًا منهم 461 طالبًا في القسم الأدبى و198 طالبًا في القسم العلمي، مشيرًا الى وجود 7 مراكز لتوزيع الأسئلة وتلقي أوراق الإجابة .

وأعلن أنه يجري تطهير وتعقيم لجان الامتحانات ومراكز توزيع الأسئلة بصفة دائمة، وأنه جاري توفير أجهزة فحص وتطهير لوضعها أمام كل لجنة، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية في التباعد بين الطلاب، مع وجود طبيب وزائرة صحية داخل كل لجنة، ويجري عقد الامتحانات بواقع يوم لطلاب القسم الأدبي ويوم آخر لطلاب القسم العلمي، مشيرًا إلى بدء الامتحانات اعتبارًا من يوم 4 يونيو المقبل، وتستمر حتى 7 يوليو القادم.